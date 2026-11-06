Funcionaria de confianza de Abelardo De La Espriella arremetió contra Petro por caso Deicy Jiménez: “Nos toma por tontos”

Los denominados ‘sexocontratos’, que se conocieron a raíz del testimonio que dio a SEMANA Deicy Jiménez sobre hechos que salpicaron al expresidente Gustavo Petro, siguen dando de que hablar.

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Recientemente, se conoció un pronunciamiento desde el interior de la Casa de Nariño, por parte de una de las funcionarias de confianza del mandatario Abelardo De La Espriella.

Se trata de Clara Lucía Sandoval, nombrada por De La Espriella en el cargo de gerente para Bogotá. La funcionaria publicó una serie de trinos con pullas a Petro frente al escándalo que destapó Deicy Jiménez.

“Miren lo que dice este “señor”, el que le pagaba contratos del Estado a Deicy Jiménez por favores sexuales. Habla de logros, pero prometió ENTREGAR la obra en agosto y apenas dejó el Lote 1 con un 48 % de avance y el Lote 2 con un 27 %!!”, expresó en un mensaje que publicó en su cuenta personal de X.

Y agregó: “Su gobierno no tomó las medidas contra el contratista por los retrasos y tampoco aseguró los recursos para el Lote 3, que cuesta $243 mil millones. ¿Dónde está la gestión”.

Y en otra publicación, expresó la exconcejal Sadoval: “Nos toma por tontos @PetroGustavo. Ahora resulta que, para desviar la atención de las nuevas revelaciones sobre los #Sexocontratos de Deicy Jiménez, anuncia que pedirá que se demande la ley de sometimiento. Le refresco la memoria:

Cuatro casos que retratan los beneficios que su Gobierno concedió a criminales bajo la mal llamada “paz total” (impunidad total):

1. Mocho Olmedo: 55 días bajo custodia de la DNI en un apartamento de Bogotá, pese a tener una orden de extradición.

2. Calarcá: capturado y posteriormente dejado en libertad. Su estructura fue señalada por el ataque en Amalfi que asesinó a 13 policías al derribar un helicóptero Black Hawk.

3. Araña: Capturado con fines de extradición, pero su entrega a EE. UU. fue suspendida por su participación en las negociaciones de paz.

4. H.H.: Petro suspendió su extradición pese a que la Corte Suprema ya había avalado su entrega a Estados Unidos.

Hoy, en cambio, varios de estos delincuentes ya fueron entregados a Estados Unidos al gobierno Trump. Así que no venga a dar lecciones de sometimiento a la justicia ni a utilizar este anuncio para desviar la atención de sus vergonzosos escándalos”.

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Y finalmente también le dedicó otro mensaje a Petro: “La vida privada del que maneja un bus deja de ser privada si maneja borracho o drogado poniendo en riesgo la vida de los pasajeros, pasa lo mismo con el que maneja los destinos del país bajo los efectos del alcohol las drogas y en estado de grave perversión”.