Manuel Villanueva renunció como abogado de Angie Rodríguez: Petro se pronunció tras conocer la decisión

Manuel Villanueva, el abogado de Angie Rodríguez, emitió un comunicado en las últimas horas en el que confirmó que renunciaba a representar a la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

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“La renuncia fue comunicada previamente a la señora Rodríguez Fajardo y estaré radicando esta decisión ante los jueces y delegados de la Fiscalía competentes conforme a la ley”, indicó.

Acerca de por qué tomaba esta decisión, el jurista dejó en claro que “obedece exclusivamente a motivos personales”.

Asimismo, sostuvo que no hablará de manera pública acerca del caso, que tiene en líos al expresidente Gustavo Petro por todas las acusaciones graves que ha hecho quien fuera su funcionaria durante el gobierno.

Angie Rodríguez. Foto: Alejandro Acosta – SEMANA

“En cumplimiento del deber de reserva y del secreto profesional, no se harán pronunciamientos sobre el contenido del proceso ni sobre las razones particulares de esta decisión”, concluyó.

Esta noticia se conoce pocas horas después de que el abogado, en diálogo con Noticias RCN, asegurara que a quien era su clienta la intentaron envenenar, esto quedó demostrado en unos exámenes toxicológicos que se le practicaron.

“El resultado del examen le dio positivo para varias sustancias que pueden atentar contra su vida. La Fiscalía está solicitando la prueba a España”, manifestó.

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Al parecer, según dijo Villanueva, este intento de envenenamiento habría ocurrido después de que la exdirectora del Dapre comenzara a revelar de manera pública todas las irregularidades que presuntamente se cometieron en el gobierno y las actuaciones que tuvo el entonces mandatario.

Una vez se conoció la renuncia del abogado, el expresidente Petro se pronunció a través de su cuenta de X y afirmó que siempre ha respetado el proceso como se debe.

“Mi actitud contra las personas que denuncian supuestos actos irregulares míos es de respeto. En algunos casos entiendo lo que pasa, pero debo respetar las condiciones de los procesos judiciales”, escribió.

Además, agregó: “Han renunciado ya varios abogados de las personas que me demandan o que demando. Todo mi respeto para ellos.