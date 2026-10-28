Abelardo De La Espriella ordenó que migrante venezolano que cometa delitos en Bogotá sea deportado “sin ninguna dilación”

Al término de una reunión entre el presidente Abelardo De La Espriella y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, el jefe de Estado dio una orden al director de Migración Colombia, José Luis Castañeda.
La instrucción del jefe de Estado fue que sean deportados del país los migrantes venezolanos que estén en condición irregular que comentan delitos o tengan anotaciones.
“Vamos a fortalecer todos los días la coordinación entre la Nación y el Distrito para atender la situación de los migrantes venezolanos en condición irregular en el marco de la ley”, indicó el mandatario colombiano.
Agregó: “Los que estén delinquiendo y tengan anotaciones los vamos a deportar sin ninguna dilación, y es la orden que le he dado al director de Migración Colombia”.
De La Espriella advirtió que Bogotá tiene una “situación compleja” con los migrantes venezolanos: más de 148.000 están en condición irregular.
El presidente Abelardo De La Espriella ordenó a Migración Colombia deportar a los migrantes venezolanos que estén en Bogotá en condición irregular que “cometan delitos o tengan anotaciones”. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/ilQOY2zLYu— Revista Semana (@RevistaSemana) October 28, 2026
En otro de los puntos que abordó el presidente De La Espriella, fue claro en expresar que “vamos a proteger a nuestros menores frente al reclutamiento criminal y vamos a intensificar los controles en las cárceles para impedir que desde allí se sigan cometiendo crímenes y dando instrucciones”.
Durante el consejo de seguridad, el presidente Abelardo De La Espriella advirtió que Bogotá tiene una “situación compleja” con los migrantes venezolanos: más de 148.000 están en condición irregular. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/bdGMshnHq1— Revista Semana (@RevistaSemana) October 28, 2026
Sobre la situación de seguridad en Bogotá, el jefe de Estado señaló: “Hay que tener el control militar en el Sumapaz y en el corredor de Usme y Sumapaz para contener la expansión de esas redes. Pero, como les digo, todos sabemos cuáles son los problemas de Bogotá”.
“El tema es quién se atreve a resolverlos. Y hay que decirlo, le ha tocado muy duro al alcalde durante dos años y medio solo peleando con un gobierno que estaba y que no quería combatir el crimen. Eso ha cambiado y estamos más articulados que nunca y se ven los resultados”, dijo De La Espriella.