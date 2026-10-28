Abelardo De La Espriella ordenó que migrante venezolano que cometa delitos en Bogotá sea deportado “sin ninguna dilación”

Al término de una reunión entre el presidente Abelardo De La Espriella y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, el jefe de Estado dio una orden al director de Migración Colombia, José Luis Castañeda.

Alias Mailo intentó responderle a Abelardo De La Espriella en pleno operativo en Bogotá: “¿Vas a tirar línea aquí? Payaso”

La instrucción del jefe de Estado fue que sean deportados del país los migrantes venezolanos que estén en condición irregular que comentan delitos o tengan anotaciones.

“Vamos a fortalecer todos los días la coordinación entre la Nación y el Distrito para atender la situación de los migrantes venezolanos en condición irregular en el marco de la ley”, indicó el mandatario colombiano.

Agregó: “Los que estén delinquiendo y tengan anotaciones los vamos a deportar sin ninguna dilación, y es la orden que le he dado al director de Migración Colombia”.

De La Espriella advirtió que Bogotá tiene una “situación compleja” con los migrantes venezolanos: más de 148.000 están en condición irregular.

El presidente Abelardo De La Espriella ordenó a Migración Colombia deportar a los migrantes venezolanos que estén en Bogotá en condición irregular que “cometan delitos o tengan anotaciones”. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/ilQOY2zLYu — Revista Semana (@RevistaSemana) October 28, 2026

En otro de los puntos que abordó el presidente De La Espriella, fue claro en expresar que “vamos a proteger a nuestros menores frente al reclutamiento criminal y vamos a intensificar los controles en las cárceles para impedir que desde allí se sigan cometiendo crímenes y dando instrucciones”.

Durante el consejo de seguridad, el presidente Abelardo De La Espriella advirtió que Bogotá tiene una “situación compleja” con los migrantes venezolanos: más de 148.000 están en condición irregular. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/bdGMshnHq1 — Revista Semana (@RevistaSemana) October 28, 2026

Sobre la situación de seguridad en Bogotá, el jefe de Estado señaló: “Hay que tener el control militar en el Sumapaz y en el corredor de Usme y Sumapaz para contener la expansión de esas redes. Pero, como les digo, todos sabemos cuáles son los problemas de Bogotá”.

“El tema es quién se atreve a resolverlos. Y hay que decirlo, le ha tocado muy duro al alcalde durante dos años y medio solo peleando con un gobierno que estaba y que no quería combatir el crimen. Eso ha cambiado y estamos más articulados que nunca y se ven los resultados”, dijo De La Espriella.