El alcalde Federico Gutiérrez habló en El Debate de SEMANA acerca de los operativos que se llevaron a cabo en Medellín, en los que estuvo el presidente Abelardo De La Espriella.

Entre otras cosas, el mandatario dijo lo que piensa sobre la forma en la que el jefe de Estado ha encarado a algunos delincuentes capturados, una imagen que se repitió recientemente en Bogotá.

“Yo veo eso bien y es que nosotros también lo hemos hecho. (...) Claro que hay gente que va a criticar, pero que no se olvide que hay quienes en los últimos años se dedicaron a proteger a esas estructuras criminales”, comentó.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Foto: Alcaldía de Medellín / API

En ese sentido, sostuvo que siempre van a existir los sectores que cuestionen; lo importante es estar del lado de las personas de a pie y combatir a los delincuentes, expresó.

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Gutiérrez apuntó que cuando los criminales sienten que no hay presencia del Estado, lo que hacen es aumentar su poder y envalentonarse. Por lo mismo, cree que es una situación que ha ido cambiando desde que inició el Gobierno De La Espriella el pasado 7 de agosto.

“También hay que decirle a la gente: hay que hablarles duro a los criminales”, aseveró.

El alcalde recordó lo que en su momento se vivió con Petro, ya que mientras que él daba la pelea desde Medellín, el anterior gobierno ejecutaba, desde su visión, acciones para hacerles sentir a los delincuentes que estaban protegidos.

De hecho, mencionó el llamado ‘tarimazo’, que en su momento desató muchas críticas hacia Petro. “Ahora el presidente viene a acompañarnos en operativos, liderarlos y darle instrucciones claras a la Fuerza Pública para que nos apoye”, señaló.

Abelardo De La Espriella en Bogotá. Foto: Presidencia

“¿Quiénes son los que hoy tiemblan? Los criminales y hay que ver el temor que tienen. Muchos saben la batalla que se viene y lo que vamos a seguir haciendo, por lo que están saliendo de la ciudad”, añadió.

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Por todo esto, el mandatario local fue claro con su mensaje hacia De La Espriella: “Yo lo que le digo al presidente es que siga adelante dándoles duro a esas estructuras criminales”.

Incluso, reafirmó que contará con el apoyo de Medellín y de su administración para llevar a cabo todas estas acciones contra la delincuencia.

Gutiérrez también aprovechó para agradecerle por la forma en la que priorizó la seguridad en el país. “Bastante nos ha tocado sufrir con este tema”, confesó.

“Esos operativos van a seguir y no dependerá de si el presidente está pendiente o no, porque lo hablé con él y le dije: lo que necesitamos es que las autoridades estén del lado de los gobernantes y eso es lo que se está viendo”, complementó.

Por último, explicó que detrás de todas estas acciones se ha realizado una planeación previa y un trabajo articulado entre diferentes instituciones.