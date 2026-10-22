Federico Gutiérrez hizo advertencia ante intensas lluvias y posible desbordamiento de quebradas en Medellín

Las intensas precipitaciones registradas en las últimas horas en el Valle de Aburrá motivaron la activación de los protocolos de emergencia por parte de las autoridades municipales.

Fuertes lluvias en Medellín: Fico Gutiérrez alerta por posibles emergencias: “Eviten acercarse”

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó que las lluvias iniciadas en el oriente de la ciudad se extendieron progresivamente hacia los sectores del centro y el sur, lo que generó un incremento significativo en los caudales hídricos de la capital antioqueña. El alcalde Federico Gutiérrez declaró la alerta naranja por el aumento del nivel de las quebradas Santa Elena y La Presidenta.

Impresionantes imágenes: desbordamiento de una quebrada en el occidente de Medellín, por cuenta de las lluvias

Ante esta coyuntura, la administración distrital desplegó un esquema de monitoreo continuo a través de los equipos del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) y el Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (Siata).

Las autoridades hicieron un llamado vehemente a la población para evitar acercarse a las afluentes y mantener especial precaución en las laderas. “Nuestra prioridad es cuidar la vida”, enfatizó el mandatario municipal al recordar que cualquier situación de peligro debe ser notificada inmediatamente a la línea única 123.

Pronóstico nacional del Ideam para la jornada

La situación climática en la capital de Antioquia coincide con la proyección meteorológica emitida por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) para el territorio nacional.

‼️ En este momento se registran fuertes lluvias en el oriente de Medellín, que se extienden hacia el centro y el sur de la ciudad. Tenemos alerta naranja por aumento del nivel de las quebradas Santa Elena y La Presidenta. Eviten acercarse a los cauces, estén atentos en las zonas de ladera y sigan las recomendaciones de nuestros equipos. Cualquier emergencia, repórtenla al 123. Seguimos atentos con el SIATA y el DAGRD. Nuestra prioridad es cuidar la vida. — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) October 22, 2026

La entidad técnica prevé que las condiciones de inestabilidad atmosférica continúen durante la tarde y la noche en diversos puntos del país. El Ideam anticipa lluvias entre ligeras y moderadas en sectores del oriente y centro de Colombia con una distribución dispersa.

Pese a que el organismo meteorológico señaló que las áreas lluviosas tendrán una menor extensión en comparación con días anteriores, recomendó a los comités locales de gestión del riesgo mantener la vigilancia activa. Las autoridades locales y nacionales reiteraron la importancia de atender los boletines oficiales para prevenir contingencias asociadas a desbordamientos o deslizamientos de tierra en las zonas de mayor vulnerabilidad.