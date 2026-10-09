Impresionantes imágenes: desbordamiento de una quebrada en el occidente de Medellín, por cuenta de las lluvias

Las lluvias de este viernes, 9 de octubre, en Medellín, en el tercer día consecutivo de fuertes precipitaciones, provocaron graves emergencias.

En el barrio La Iguaná, en el occidente de la ciudad, varias familias evacuaron sus casas por el desbordamiento de la quebrada de ese mismo nombre.

Según información del Sistema de Alertas Tempranas (Siata) las precipitaciones comenzaron a las 2:50 p. m.

“El evento de precipitación inició con la formación de un núcleo de precipitaciones sobre Caldas y el oriente de Medellín, los cuales se extendieron e identificaron, destacando los acumulados de hasta 8 mm en cinco minutos registrados inicialmente sobre la cuenca de la Quebrada La Presidenta”, señaló esa entidad.

Una hora después, las lluvias se extendieron sobre Envigado e Itagüí, precisó esa entidad.

“Más adelante, hacia las 3:50 p. m., las lluvias abarcaron todos los municipios del sur del Valle, así como los corregimientos de San Antonio de Prado y Altavista, con acumulados cincominutales de hasta 8 mm”, indicó.

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Los radares del Siata determinaron que hacia las 4:35 p. m. se registró el ingreso de las lluvias sobre San Sebastián de Palmitas y Bello, “las cuales actualmente persisten con acumulados de hasta 2 mm en gran parte del territorio metropolitano”.

También se midieron los mayores acumulados de la red pluviométrica en el corregimiento de San Cristóbal, en el distrito de Medellín, con valores máximos de aproximadamente 67 mm.

Durante las precipitaciones de esta tarde, se registraron 244 descargas eléctricas en el Valle de Aburrá, distribuidas así: en Caldas, 43; en Sabaneta, 12; en La Estrella, 34; en Envigado, 2; en Itagüí, 4; en Medellín, 119; en Bello, 27; en Copacabana, 1, y en Barbosa, 2.

Según el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD), se recibieron 420 llamados de emergencia al 123 y fueron atendidos 10 casos relacionados con afectaciones por árboles, cuatro casos por deterioro estructural, así como afectación de techos e inundaciones en vía pública.

“Desde el primer momento, nuestros equipos de la Alcaldía de Medellín, Dagrd, Bomberos Medellín y EPM, han estado en territorio atendiendo los puntos críticos tras las fuertes lluvias de esta tarde”, dijo en X el alcalde, Federico Gutiérrez.

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“El aumento del caudal de la quebrada La Iguaná provocó inundaciones en vías y afectaciones en varias viviendas. Nuestra comisión social ya fue activada y está evaluando la situación de cada familia. Tenemos más de 200 personas atendiendo los puntos críticos de la ciudad”, agregó.

Según el alcalde, también hubo inundaciones en la glorieta de Monterrey y en la avenida 80 con la Loma de los Bernal.

“Seguimos con equipos vactor y maquinaria realizando labores de limpieza en este último sector. En la avenida Guayabal con la calle 2 Sur se registraron caídas de árboles y postes. #BomberosMedellín trabaja en el retiro de ramas y EPM avanza en el restablecimiento del servicio de energía. Estamos al frente de la situación. Nuestra prioridad es proteger la vida y acompañar a las familias afectadas”, manifestó.

Fico Gutiérrez, alcalde de Medellín, se pronunció sobre caso de niño de 4 años golpeado por su padrastro. Foto: Alcaldía de Medellín

Habitantes de la parte baja de la cuenca de La Iguaná evacuaron hacia una zona segura por iniciativa propia, tras la activación de la alarma comunitaria del sector. Bomberos Medellín se encuentra evaluando este caso, dijo el DAGRD.

Estos hechos no dejaron personas lesionadas.