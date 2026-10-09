La tarde de este viernes estuvo pasada por agua en Medellín. Las intensas precipitaciones dejaron varias vías cerradas por inundaciones, 10 casos relacionados con árboles caídos y varios reportes de afectación estructural en la línea de emergencia 123.

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El DAGRD confirmó a SEMANA que, con corte a las 6:20 p. m., se recibieron unos 420 llamados de emergencia en la ciudad por casos relacionados con las lluvias.

A partir de estas solicitudes, la administración distrital ha atendido 10 casos relacionados con afectaciones por árboles, 4 casos por deterioro estructural y afectación de techos e inundaciones en vía pública, aunque no se han reportado personas lesionadas.

Vías cerradas en Medellín por las lluvias

El alcalde Federico Gutiérrez confirmó los cierres viales en los siguientes sectores:

Monterrey

La avenida 80 con la Loma de los Bernal

Además, se evaluó el cierre en la calle 6 Sur con Guayabal. “Tenemos cierres viales en Monterrey y en la avenida 80 con la Loma de los Bernal. Además, estamos evaluando la situación en la calle 6 Sur con Guayabal”, reportó el alcalde.

Precisamente, en la avenida 80, a la altura de la Loma de los Bernal, videos en redes sociales evidenciaron que la afectación se debía a la caída de un árbol.

Otras imágenes que circulan en redes sociales evidencian cómo la avenida 80 fue impactada en diferentes sectores. A la altura del semáforo del Rodeo Guayabal, el nivel del agua alcanza niveles considerables y cubre parte de los vehículos.

Medellín 📌 *Vía inundada* Avenida 80, Sentido Norte Sur; *a la altura del semáforo del Rodeo Guayabal* Precaución en la vía, piso humedo. *Tomar vías alternas* https://t.co/a3Z0fahsdw — Informativo #HeraldoDelNorte #Antioquia #Colombia (@soydeituango) October 9, 2026

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El sector más afectado por esta jornada de lluvias fue la cuenca de La Iguaná, en la zona occidental de Medellín, donde, según la información suministrada por el DAGRD a SEMANA, los habitantes evacuaron por iniciativa propia hacia una zona segura, teniendo en cuenta la activación de la alarma comunitaria del sector.

Los bomberos ya atienden la situación en el sector, mientras algunos videos publicados por la ciudadanía muestran el aumento súbito del caudal de la quebrada La Iguaná, ubicada en la comuna de Robledo, como consecuencia de las fuertes precipitaciones registradas en la ciudad.

Así se encuentra la quebrada la Iguaná en Medellín después del fuerte aguacero https://t.co/mHEIOnRcQY — Julián (@JUDAN_1020) October 9, 2026