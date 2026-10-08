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Grave inundación en el norte de Bogotá tras falla de tubería: se paraliza el tráfico sobre la Séptima

Los conductores ya deben tomar vías alternas.

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Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

8 de octubre de 2026 a las 8:52 p. m.
Grave inundación en la Carrera Séptima.
Grave inundación en la Carrera Séptima. Foto: Redes sociales

En la carrera 7 con calle 127 en Bogotá se presentó este jueves, 8 de octubre, en la noche, una grave emergencia tras romperse un tubo madre que generó una gran inundación en el sector.