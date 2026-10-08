En la carrera 7 con calle 127 en Bogotá se presentó este jueves, 8 de octubre, en la noche, una grave emergencia tras romperse un tubo madre que generó una gran inundación en el sector.
Emergencia !! Carrera 7 con 122 en Bogotá se rompió un tubo madre de agua y gran inundación!! @BomberosBogota @Bogota @CarlosFGalan pic.twitter.com/WctWra4aFz— Fredy Guevara (@fgu2020) October 9, 2026
Las fuertes lluvias y una falla en una tubería provocan inundaciones en el corredor de la carrera 7 con calle 127, en Bogotá. Como vías alternas, las autoridades recomiendan tomar la carrera 9 y la calle 116. #VocesySonidos pic.twitter.com/SF01BChZeq— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) October 9, 2026