Inundaciones en Bogotá: estas son las vías afectadas por las fuertes lluvias

Las fuertes lluvias que enmarcaron la tarde de este martes en Bogotá dejaron varias vías inundadas y encharcadas. La Secretaría de Movilidad informó a través de redes sociales el estado de algunos de los corredores más importantes de la ciudad.

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Las vías encharcadas e inundadas

Avenida Caracas

Exactamente, a la altura de la calle sexta, este corredor se evidencia completamente encharcado en los videos publicados por la Secretaría de Movilidad este martes en la noche.

Avenida Ciudad de Cali

En la avenida Ciudad de Cali con calle 153 también se reportaron encharcamientos de relevancia.

Avenida carrera 104

El reporte de la Secretaría de Movilidad evidencia este sector como el más afectado por las fuertes lluvias en la capital. Los encharcamientos alcanzan a cubrir gran parte de los neumáticos de los vehículos.

El reporte más reciente del Idiger (a las 7:45 p. m.) indica que Suba es la localidad donde se presentan los acumulados de agua más altos. Específicamente en las inmediaciones de los colegios:

Alberto Lleras Camargo (IED)

Gustavo Morales Morales (IED)

Los alrededores del Colegio 21 Ángeles (IED) en Suba hacen parte del sector más afectado por las condiciones climáticas. De acuerdo con el portal oficial de la entidad distrital, los niveles de agua ya son considerados ‘muy altos’.

Reporte oficial del IDIGER sobre las lluvias en Bogotá a las 8 p.m. este martes, 6 de octubre. Foto: Sistema de Alerta de Bogotá/ Página

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Precisamente, en la salida de la ciudad por la zona norte, el complejo clima propició un siniestro vial de relevancia sobre la Autopista Norte con calle 241, sentido sur-norte.

“Están implicados un tractocamión y un automóvil, los cuales colisionan”, reportó el agente del distrito que atendió la emergencia. El vehículo particular terminó en la orilla de la carretera con las llantas izquierdas en el aire, mientras que el camión se detuvo en el carril central.

6:52 p.m #GestiónDelTráfico | 📍Siniestro vial en la localidad de Usaquén, entre tractocamión y automóvil, sobre la Autopista Norte con calle 241, sentido sur - norte. 👮‍♂️Unidad de @TransitoPolicia en el punto. https://t.co/7AI7ulUcqv — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) October 6, 2026

¿Por qué está lloviendo tan fuerte si el país atraviesa un fenómeno de El Niño?

La capital colombiana ha vivido una jornada pasada por agua. Sin embargo, el Idiger calculó que en la noche se mitigarían las lluvias en su reporte presentado a las 6 de la mañana.

https://www.semana.com/nacion/bogota/articulo/fuerte-lluvia-inundo-la-uci-y-urgencias-del-hospital-la-samaritana-en-bogota/202623/

Esa realidad climática se produce en el marco del fenómeno de El Niño que vive el país, tiempo que se caracteriza por condiciones completamente contrarias. El Idiger explicó las razones de estas condiciones contrarias:

“Es normal que esto suceda. Entró humedad en el distrito capital y por eso se presentan estas condiciones extremas”, dijo el director del Idiger, Guillermo Escobar, quien anticipó que las lluvias pueden seguir todo el mes de octubre en la capital.