Incautación de bienes, más de 430 capturados y golpe a redes de trata de personas, así va la recuperación del Parque Lleras

El Parque Lleras de Medellín ha sufrido un cambio drástico en los últimos días. Esa zona conquistada por decenas de establecimientos comerciales, prostitución y venta de droga, en la que solamente sobrevive una casa familiar, la de los Salazar Goez, está siendo intervenida por la Alcaldía.

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En 1.000 días de gobierno del segundo periodo de la Alcaldía de Federico Gutiérrez han sido capturadas más de 430 personas, lo que representa un incremento del 56 % frente al mismo periodo de la administración de Daniel Quintero, señaló esa entidad.

“Entre los principales logros se encuentran la desarticulación de estructuras dedicadas a la trata de personas, la explotación sexual, el tráfico de estupefacientes, la extorsión y el hurto mediante el uso de sustancias como la escopolamina. También se destaca la captura de alias el Mexicano, señalado de liderar una red de trata de personas, así como la ocupación de bienes vinculados a esta estructura, avaluados en $ 10.500 millones”, indicó la Alcaldía por medio de un comunicado.

Gabriel Jaime Salazar Goez, habitante de la última casa familiar del Parque Lleras en Medellín. Foto: DIEGO ANDRÉS ZULUAGA

También fue desarticulada una red de tráfico de estupefacientes que generaba una millonaria cifra de dinero cada mes, superior a los 450 millones de pesos, alrededor de 150.000 dólares.

En el marco de las operaciones, fue reportado un incremento superior al 1.100 por ciento en las capturas de ciudadanos extranjeros por delitos relacionados con la explotación sexual.

Hoy, esa zona de la comuna 16 - El Poblado, en el suroriente de Medellín es otra. Luce desolada, con establecimientos en disposición de venta o arrendamiento, lo que ha provocado cuestionamientos de un sector de los comerciantes.

Ante esta situación, el alcalde Federico Gutiérrez respondió: “Entiendo que quienes se han lucrado económicamente de todo lo que ha ocurrido allí estén molestos conmigo. No vine a congraciarme con quienes hacen mal las cosas. Vine a trabajar por mi ciudad, por mi gente. Vamos con toda. Es ahora o nunca”.

Además, Gutiérrez señaló que la intervención en el Parque Lleras fue uno de sus compromisos con la ciudadanía, ya que su objetivo es recuperar este sector de “la vagabundería”.

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Según datos de la Alcaldía, las intervenciones han permitido, a través del programa Parceras, que 500 mujeres hayan salido de contextos de prostitución y ahora reciban acompañamiento institucional para construir nuevas oportunidades y alternativas de vida.