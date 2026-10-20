Federico Gutiérrez arremete contra la “vagabundería” en el Parque Lleras con contundente mensaje

En los últimos días, la Alcaldía de Medellín ha realizado diferentes intervenciones en el Parque Lleras, esto con el fin de reducir la criminalidad en la zona y disminuir los puntos en los que se realizan actividades ilícitas. Tras esto, el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, se pronunció.

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De acuerdo con el mandatario, algunas personas tildan estos operativos de “exagerados”. Sin embargo, Gutiérrez señaló estas medidas como necesarias para disminuir el accionar criminal en el sector y restarle poder a las estructuras delincuenciales que operan en el lugar.

De acuerdo con lo dicho por el alcalde, en el Lleras estarían operando bandas delincuenciales tanto nacionales como transnacionales, lo que aumentaría los focos de inseguridad y contribuiría a la realización de prácticas al margen de la ley.

Por otro lado, en el mensaje se resaltó que ya se han registrado varias detenciones en el lugar que permitirían mitigar este tipo de acciones criminales. “Ya se han dado capturas y vienen más”, afirmó Gutiérrez.

Asimismo, el mandatario aseguró que “los que hoy van allá no es el tipo de turista que queremos en Medellín”, haciendo referencia a las personas que van con el objetivo de aprovecharse de las actividades ilícitas que se realizan en el sitio, lo que contribuiría a las economías de las estructuras criminales.

“Entiendo que quienes se han lucrado económicamente de todo lo que ha ocurrido allí estén molestos conmigo. No vine a congraciarme con quienes hacen mal las cosas. Vine a trabajar por mi ciudad, por mi gente. Vamos con toda. Es ahora o nunca”, declaró el alcalde de Medellín.

Además, Gutiérrez señaló que la intervención en el Parque Lleras fue uno de sus compromisos con la ciudadanía, ya que su objetivo es recuperar este sector de “la vagabundería”.

Este tipo de medidas hacen parte de los diferentes operativos que realizan las autoridades de Medellín en el territorio, con el fin de disminuir las rentas delincuenciales que se generan en el lugar. Asimismo, se han anunciado más intervenciones en la capital de Antioquia.

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Una de estas medidas fue la demolición de una casa vinculada a Pablo Escobar, en la que, según lo mencionado, la vivienda se utilizaría para el consumo de drogas, el narcoturismo y presuntos rituales satánicos. Estos hechos significarían un factor de riesgo para la comunidad de los alrededores.

El alcalde de Medellín ha declarado que seguirán realizando este tipo de operativos con el fin de tener una ciudad mucho más segura, en la que se pueda habitar con tranquilidad.