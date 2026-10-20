El Ejército sigue trabajando en la emergencia presentada en el departamento del Cauca, donde uno de sus helicópteros de combate se accidentó en zona montañosa de Inzá.

La pericia de la tripulación evitó una tragedia. Los 19 ocupantes sobrevivieron pese al fuerte impacto de la aeronave, que quedó destruida.

Sobre las causas del accidente, la investigación hasta ahora comienza y será la encargada de determinar qué ocurrió con la aeronave militar.

El Black Hawk es una de las aeronaves más potentes con las que cuenta la fuerza pública para combatir al crimen de alto impacto en el país. De acuerdo con las fuentes militares, al tratarse de una aeronave que cumple misiones de alto riesgo, son pocas las probabilidades de que cuenten con un seguro.

Las fuentes militares le confirmaron a SEMANA que para este caso estaban asegurados los ocupantes de la aeronave, mas no el helicóptero como tal.

De acuerdo con las fuentes, esta sería una pérdida de una capacidad aérea para el Ejército. De acuerdo con información interna del Ejército, la institución militar cuenta con 49 Black Hawk, de los cuales 35, incluido el accidentado, estaban operando con normalidad.

Así las cosas, señalaron las fuentes, el Ejército se queda con 34 aeronaves operativas. Sin embargo, señalaron que la situación de aviación del Ejército sigue siendo compleja porque no se cuenta con la totalidad de la flota de los MI-17, los rusos que siguen varados por falta de mantenimiento.

El Ejército sigue trabajando en Cauca donde se accidentó uno de sus helicópteros. Foto: SEMANA

De acuerdo con la información militar, el Black Hawk accidentado en Cauca estaba cumpliendo la misión de abastecimiento y traslado de tropa, misiones que por lo general las cumplen los MI-17.