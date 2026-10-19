El Ejército verifica la novedad que se presentó con uno de sus Black Hawk en el departamento del Cauca, donde un helicóptero habría presentado una novedad.

Las fuentes militares descartaron por el momento víctimas fatales, pero señalaron que la emergencia se habría registrado en el departamento de Cauca, en la base militar ubicada en Inza.

Sobre la emergencia, el Ejército confirmó que la aeronave se precipitó a tierra. “Nos permitimos informar que uno de nuestros helicópteros UH-60 Black Hawk que se encontraba realizando operaciones militares de abastecimiento y transporte de personal, se precipitó a tierra en Inza, Cauca”.

Añadió la institución militar que: “En la aeronave se transportaban 15 soldados, algunos de los cuales resultaron heridos y otros salieron ilesos; en este momento están recibiendo atención médica y su estado de salud, según el parte médico, es estable. Es importante aclarar que todos están con vida”.

De igual manera, señalaron que desde el Ejército se activaron los protocolos correspondientes en estos casos. “En estos momentos se desplaza un equipo de especialistas y técnicos para el inicio de las investigaciones y determinar las causas de lo ocurrido”.

De acuerdo con fuentes militares, del total de ocupantes, cuatro resultaron heridos con fracturas, mientras que los demás están siendo valorados para poder entregar un parte definitivo del estado de salud.

Es de recordar que el departamento del Cauca es uno de los más afectados por la violencia en el país. Las unidades militares combaten constantemente contra varios fenómenos de violencia como las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco, que tiene alto poder en la región, pero también están los hombres de alias Calarcá y la guerrilla del ELN.

Iván Mordisco, uno de los mayores generadores de violencia en el Cauca. Foto: AFP

Las estructuras criminales se disputan el cañón del Micay, uno de los puntos más críticos en materia de extensiones de cultivos de hoja de coca.