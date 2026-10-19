A través de inteligencia militar se conoció que habría una fuerte crisis en las disidencias de Iván Mordisco en el departamento del Cauca, tras la traición de uno de sus principales cabecillas.

El frente Carlos Patiño de Iván Mordisco estaría en crisis por un acto de traición de uno de sus cabecilla que habría huido con $10.000 millones. Foto: esteban vega la-rotta-semana

Se trata de alias Paciencia, segundo al mando de la estructura Carlos Patiño, una de las más sanguinarias de Mordisco. Según la información de inteligencia militar, Paciencia y su novia alias Maryuri habrían traicionado a la organización al huir con 10.000 millones de pesos.

Sobre Paciencia se conoce que ingresó a las disidencias en el 2021, como criminal raso, en la compañía Fray León de la Carlos Patiño, en el corregimiento de Huisito del municipio de El Tambo (Cauca).

“Realizó entrenamiento de guerrillero base; así mismo realizaba retenes ilegales, reclutamiento ilegal de menores de edad y asesinatos selectivos de lideres sociales”, señaló una fuente militar.

Inteligencias militar tendrían información sobre la traición en las disidencias de Mordisco. Foto: Gobernación del Valle

Agregó la fuente: “Entre el 2022 y 2023 su capacidad criminal fue enviado al municipio de Balboa (Cauca), donde estuvo a cargo de 12 actores armados ilegales con función continua de combate, participó en ataques armados a tropas del Ejercito”.

Así mismo las fuentes le atribuyeron acciones continuas de reclutamiento de menores de edad, pues es conocido en el Cauca que la disidencia Carlos Patiño es la mayor reclutadora de jóvenes.

“A finales del 2023 - 2024 fue enviado por alias Kevin, quien fungía como cabecilla de la Carlos Patiño, a realizar curso de mando en el corregimiento de La Mesa (Patía). Posteriormente pasó a conformar la columna Jaison Cardona, donde rápidamente pasó a ser el cabecilla por su actuar delictivo, donde coordinaba atentados terroristas en área rural de los municipios de Balboa y Patía, donde fueron asesinados soldados del Ejercito”, señaló la fuente.

Alias Paciencia e Iván Mordisco. Foto: FOTO1: AUTOR ANÓNIMO/FOTO2: AUTOR ANÓNIMO.

De acuerdo con las fuentes militares, alias Paciencia, junto con Maryuri, de quien se sabe proveía elementos tecnológicos a la estructura decidieron escapar con el botín que tiene en crisis a Mordisco y a sus estructuras por el acto de traición.