Horror en Putumayo: asesinan a lideresa que defendía el agua y el territorio de los campesinos

La violencia contra los líderes sociales en Colombia no se detiene. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) denunció el crimen de Nancy Espinel, una reconocida lideresa campesina que adelantaba diferentes trabajos en defensa del agua, el territorio y las comunidades rurales del municipio de Puerto Guzmán, en el departamento de Putumayo.

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Según la información que se ha conocido, hombres fuertemente armados llegaron hasta la zona rural de la población y se llevaron a la mujer junto con otra persona el domingo 18 de octubre. Luego, estas dos personas fueron encontradas asesinadas, lo que prende las alarmas en esta zona del país, donde hay presencia de grupos armados y otras organizaciones delincuenciales.

Indepaz precisó por medio de su cuenta en la red social X que Nancy Espinel se convirtió en la lideresa social número 128 asesinada en Colombia durante 2026.

“Nancy Espinel era una lideresa campesina, reconocida por su trabajo en la inspección de Mayoyoque, así como por la defensa del agua y el territorio en favor de las comunidades campesinas de Puerto Guzmán, Putumayo”, indicó Indepaz.

De igual manera, entregaron detalles de cómo asesinaron a la mujer que defendía los derechos de la comunidad campesina en el sur de Colombia.

“Los hechos ocurrieron tras una presunta incursión de hombres armados en el sector de Gallinazo y Mayoyoque, donde habrían retenido a la lideresa y a otra persona, quienes horas más tarde habrían sido encontrados asesinados”, precisó.

También recordaron que la Defensoría del Pueblo había emitido la Alerta Temprana 010 de 2025, en la que incluyó a este municipio por los riesgos asociados a la presencia y confrontación de organizaciones armadas.

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“Se registraron enfrentamientos entre el Frente Raúl Reyes, asociado al EMBF, y Comandos de la Frontera por el control territorial, principalmente en las inspecciones de José María y Gallinazo. Estos hechos dejaron integrantes de grupos armados muertos, civiles heridos y afectaciones a la población”, detalló Indepaz.

De igual manera, dieron a conocer que en esta zona han registrado graves afectaciones a los derechos humanos. “Se documentaron amenazas, exigencias económicas y restricciones a la movilidad, que derivaron en el confinamiento de 23 veredas de Gallinazo en noviembre de 2024. Adicionalmente, se advierte sobre la posible expansión del Frente Carolina Ramírez, asociado a Iván Mordisco, hacia el municipio”, señaló el informe.

Según la información recopilada por Indepaz, hacen presencia el Frente Raúl Reyes del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), los Comandos de la Frontera vinculados a la Segunda Marquetalia y, ante una eventual expansión, el Frente Carolina Ramírez del Estado Mayor Central (EMC), además de bandas delincuenciales de carácter local.