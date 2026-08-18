Horror en Caquetá: lideresa fue secuestrada embarazada y sus restos aparecieron casi dos años después

Los líderes sociales en las regiones de Colombia siguen siendo blanco de los grupos armados ilegales. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) dio a conocer el nuevo caso de violencia en contra de Sandra Milena Martínez Cortés, una reconocida lideresa comunitaria del departamento del Caquetá, quien estaba desaparecida desde hace dos años y fue hallada en una fosa.

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La mujer fue secuestrada y sacada por la fuerza de su vivienda mientras se encontraba embarazada. Con este asesinato ya son 91 líderes sociales asesinados en Colombia en lo que va de 2026. De acuerdo con la información que se ha conocido, la mujer realizaba sus labores con comunidades en el municipio de El Paujil, así como por su participación en diferentes actividades sociales en el departamento.

“Sandra Milena Martínez Cortés era una lideresa comunitaria, reconocida por su trabajo con mujeres y jóvenes en el municipio de El Paujil y por su participación en distintas labores comunitarias en el departamento del Caquetá”, señaló Indepaz.

La mujer, quien tenía cuatro meses de embarazo, fue sacada de su vivienda por hombres armados el 26 de noviembre de 2024 y hasta hoy se conoció en dónde estaban sus restos.

“El pasado 15 de agosto, las autoridades encontraron sus restos en el sector 12 de Octubre, en el municipio de Cartagena del Chairá, y señalaron como responsable a la estructura Rodrigo Cadete del EMBF, que hace presencia en el territorio”, indicó Indepaz.

En esta zona de Colombia también hacen presencia el frente Carolina Ramírez del Estado Mayor Central (EMC) y bandas criminales que imponen sus propias reglas, en jurisdicción de la Quinta División del Ejército Nacional.

“En Caquetá, la disputa entre estructuras del EMC y el EMBF generaron un aumento de las amenazas contra la población civil y los liderazgos comunitarios. En Cartagena del Chairá, líderes comunales fueron señalados de colaborar con grupos rivales y amenazados, obligándolos en algunos casos a desplazarse del territorio”, señaló Indepaz.

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Los grupos armados ilegales también impiden la movilización de las comunidades y ciertas personas las obligan a abandonar su territorio. “Las amenazas estuvieron acompañadas de restricciones a la movilidad, advertencias para abandonar comunidades y presiones sobre los liderazgos para favorecer los intereses de los grupos armados”, señalaron.