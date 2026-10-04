Ejército descubre depósito de 100 granadas para drones, que representan una tonelada de explosivos, en Norte de Santander

El Ejército Nacional confirmó que en las últimas horas fue ubicado un depósito clandestino con 100 granadas de alto poder para drones, las cuales pertenecerían al grupo criminal del ELN.

Gobierno de Abelardo De La Espriella anuncia 144 viviendas rurales y legalización de barrios para más de mil familias en Norte de Santander

El depósito, hallado en la vereda Corinto, del municipio de Sardinata, en Norte de Santander, contenía este arsenal de guerra, con un peso aproximado de una tonelada de explosivos, en manos del Frente Juan Fernando Porras Martínez.

La operación fue desarrollada por tropas de la Segunda División del Ejército Nacional, con apoyo de la Fuerza Aérea y en coordinación con la Policía Nacional, gracias a labores de inteligencia militar.

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, estos elementos serían utilizados para ser adaptados a los drones y empleados en acciones terroristas contra la Fuerza Pública y la población civil.

“Estos elementos serían acondicionados para su empleo mediante diferentes medios de lanzamiento, entre ellos drones y rampas artesanales”, informó el comandante de la Segunda División, brigadier general César Martínez Páez.

El material fue destruido de manera controlada en el lugar, conforme a los protocolos establecidos y bajo las condiciones de seguridad correspondientes, detalló la institución en un comunicado.

“Con este resultado se afecta la capacidad delictiva del Frente Juan Fernando Porras Martínez, del ELN, y se frustran posibles acciones contra la población civil y la Fuerza Pública en Norte de Santander”, sentenció el general Martínez Páez.

La Fuerza Pública invitó a la comunidad a continuar suministrando información que permita prevenir hechos que afecten la seguridad y tranquilidad del departamento, a través de la Línea 107 contra el terrorismo.

El comandante del Ejército Nacional, mayor general José Bertulfo Soto Sánchez, destacó la operación adelantada por las Fuerzas Militares en el departamento de Norte de Santander.

“¡Operación implacable contra el terrorismo! Nuestras tropas del Ejército Nacional no dan tregua y asestaron un golpe contundente a las intenciones criminales del Gao ELN en Norte de Santander”, señaló el comandante.

Alarma en Santander: incendio forestal toma fuerza y se acerca a viviendas de la zona

Y agregó: “Este contundente hallazgo frustra un macabro plan de destrucción que pretendía cometer el Frente Juan Fernando Porras Martínez al acondicionar este material a drones y rampas artesanales para atentar de manera cobarde contra la población civil, nuestras tropas y la infraestructura de la región”.

Finalmente, sentenció: “A los enemigos de la seguridad los perseguiremos hasta el último rincón. Invitamos a la ciudadanía a seguir cooperando en la Línea 107 contra el terrorismo para luchar juntos contra la amenaza”.