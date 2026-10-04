Max Henríquez aclaró cómo sería el clima en octubre en “4 capitales principales de Colombia”

El meteorólogo Max Henríquez puso sobre la mesa los registros históricos de lluvia de octubre y explicó por qué este mes suele estar marcado por las precipitaciones en varias de las principales ciudades del país.

Max Henríquez alertó sobre un escenario preocupante para los próximos meses: “Será aún peor”

A través de dos publicaciones, el experto compartió gráficas construidas con datos históricos y llamó la atención sobre el comportamiento que tradicionalmente tiene este mes en Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín.

Octubre suele traer lluvias en las principales ciudades

Henríquez explicó que los datos de sus gráficas corresponden a los promedios de precipitación registrados durante octubre entre 1991 y 2020. El cálculo permite comparar cuánto suele llover en las capitales colombianas durante este periodo.

“Estos son los promedios de las lluvias en todas las capitales de Colombia. El promedio es obtenido sumando los totales de lluvia de cada mes de octubre de los últimos 30 años y dividiendolos entre 30 (1991-2020). Quibdó en primer lugar, seguido por V/vicencio y Popayan”, escribió Max Henríquez.

Max Henríquez explicó que sus cifras parten de los registros de lluvia de octubre durante 30 años. Foto: @HenriquezMax

Es decir, las cifras no corresponden a una predicción puntual para un día determinado, sino a una referencia sobre el comportamiento que ha tenido octubre durante tres décadas.

Así se comporta la lluvia en Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín

Las gráficas compartidas por el meteorólogo muestran diferencias importantes entre las cuatro ciudades.

En Barranquilla , septiembre alcanza el promedio más alto, con 173,5 milímetros, mientras octubre llega a 159,1.

, septiembre alcanza el promedio más alto, con 173,5 milímetros, mientras octubre llega a 159,1. Bogotá registra 108,2 milímetros en octubre, muy cerca de los 107,2 de noviembre, dentro de su segunda temporada lluviosa del año.

registra 108,2 milímetros en octubre, muy cerca de los 107,2 de noviembre, dentro de su segunda temporada lluviosa del año. En Cali , octubre alcanza 99,2 milímetros y en noviembre 105.

, octubre alcanza 99,2 milímetros y en noviembre 105. Por su parte, Medellín presenta uno de los mayores volúmenes: octubre llega a 211,5 milímetros, solo por debajo de mayo, que registra 218,9.

“Que si va a llover: sí”

En su segunda publicación, Henríquez fue directo al referirse a lo que puede esperarse este mes en las cuatro capitales.

“Octubre es un mes de invierno en las 4 capitales principales de Colombia. Que si va a llover: Sí!! Al final del mes veremos si estuvieron deficitarias o no”, afirmó el meteorólogo.

Con esto, Henríquez hizo una precisión importante: la cantidad de lluvia acumulada durante octubre solo podrá compararse con el promedio histórico cuando termine el mes. En otras palabras, será entonces cuando pueda establecerse si las precipitaciones quedaron por debajo de lo habitual o no.