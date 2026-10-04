Temblor sacudió a Colombia este domingo: Servicio Geológico confirmó el epicentro y la magnitud

Un movimiento sísmico fue registrado durante la mañana de este domingo, 4 de octubre, en Colombia, según el reporte actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC), entidad encargada de monitorear este tipo de fenómenos en el territorio nacional.

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El evento ocurrió a las 11:19 de la mañana, según la hora local indicada por la institución. El reporte permitió establecer tanto la intensidad del movimiento como el punto donde fue localizado.

El epicentro se ubicó cerca de Los Santos

De acuerdo con la información entregada por el SGC, el punto donde se originó el movimiento estuvo ubicado a 6 kilómetros del municipio de Los Santos, en Santander.

El organismo estableció que el temblor tuvo una magnitud de 3.5. Esta cifra corresponde a la medida utilizada para indicar la energía liberada por un sismo en el lugar donde se origina.

El reporte también señaló que el movimiento se produjo a una profundidad de 145 kilómetros, es decir, el punto de origen estuvo a esa distancia por debajo de la superficie terrestre.

Estos son los datos del reporte

Además de establecer la ubicación general del evento, el SGC registró las coordenadas correspondientes al punto en el que fue localizado el sismo.

La información suministrada por la entidad ubicó el movimiento en 6,79 grados de latitud y -73,14 grados de longitud.

La plataforma Sismo Sentido registró reportes de percepción leve en Ibagué y Bogotá. Foto: SGC

Estos datos permiten precisar geográficamente el lugar asociado al evento sísmico y complementan la información sobre su profundidad, magnitud y cercanía con Los Santos.

Hasta el reporte actualizado publicado por el SGC, esos son los principales datos disponibles sobre el movimiento registrado durante la jornada.

El evento quedó plasmado en el reporte de “Evento Sísmico - Boletín Actualizado”, con fecha y hora del 4 de octubre de 2026, a las 11:19 a. m., correspondiente a la hora local de Colombia.