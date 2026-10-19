Ejército inspecciona artefacto explosivo entre El Estrecho-Rosas, Cauca, en la vía Panamericana

Los hechos de terrorismo no cesan por parte de los grupos armados ilegales en Colombia. Este lunes 19 de octubre, integrantes de las disidencias de las Farc dejaron abandonado un cilindro que estaría cargado de explosivos en la vía Panamericana entre El Estrecho y Rosas, Cauca.

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Desde la Tercera División del Ejército Nacional se pronunciaron y precisaron que el responsable de este hecho es alias Iván Mordisco.

“Tropas de la #Brigada29 detectaron un área acondicionada con artefactos explosivos bajo una alcantarilla, en la vía Panamericana, entre el corregimiento de Piedra Sentada y el peaje El Bordo, en #Cauca. De acuerdo con información preliminar, la acción terrorista se atribuye a integrantes de la estructura Carlos Patiño, al servicio de alias Iván Mordisco”, indicaron.

Asimismo, la institución militar indicó que avanzan con las operaciones en contra de los grupos armados que delinquen en esta zona del departamento del Cauca.

“El equipo de detección y eliminación de artefactos explosivos del @COL_EJERCITO adelanta las verificaciones y los procedimientos para neutralizar los artefactos y prevenir afectaciones a la población civil, los viajeros y las tropas que transitan por este importante corredor vial”, finalizó.

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Fuentes judiciales le dijeron a SEMANA que el explosivo encontrado en esta zona del Cauca es poderoso: “El explosivo hallado es superior al que la guerrilla activó el pasado 25 de abril sobre la misma vía Panamericana y que dejó 20 personas muertas y 45 más heridas; en ese momento se estableció que los subversivos habían utilizado 400 kg de explosivos”.

Las operaciones militares y policiales fueron intensificadas en el departamento del Cauca con el fin de seguir afectando a las disidencias de las Farc que pretenden imponer su terror a la población civil.