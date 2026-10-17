Tres policías heridos tras ataques con explosivos en zona rural de Cali

En la mañana de este sábado 17 de octubre fue reportado un ataque con explosivos contra una patrulla de la Policía en el corregimiento de Montebello, en zona rural de Cali.

De acuerdo con información preliminar, la carga fue activada al paso de los uniformados, quienes fueron trasladados a la Clínica Imbanaco de la capital vallecaucana.

Posteriormente, se informó sobre otra explosión en el mismo sector, luego de que policías antiexplosivos llegaran verificar el primer ataque.

En el hecho uno de los uniformados resultó herido y otro más fue alcanzado por las esquirlas.

La Personería de Cali rechazó los hechos. “Condenamos el ataque con explosivos ocurrido en el sector de Guacas, entre el corregimiento de Montebello y el cerro de las Tres Cruces, que dejó uniformados heridos”, señaló la entidad.

Y agregó: “En menos de una semana, Cali ha registrado dos ataques con explosivos contra integrantes de la Fuerza Pública y población civil, rememorando la situación trágica reciente de los años 2024 y 2025 en el Batallón Pichincha en el Cantón de Nápoles, el CAI del barrio Gaitán, los Lagos, Los Mangos, Manuela Beltrán, Meléndez, Base Aérea y Mariano Ramos. Expresamos nuestra solidaridad con los uniformados afectados y esperamos su pronta recuperación. Hacemos un llamado a las autoridades competentes para esclarecer estos hechos, identificar a los responsables y fortalecer las medidas de prevención y seguridad”.

Otro hecho en Cali

El pasado miércoles, en horas de la noche, se registró otro caso similar en la ciudad. Fue activada una carga explosiva contra unidades de la Policía en el barrio Ciudad Córdoba.

Según informó la Policía Metropolitana, un sujeto lanzó una granada desde un puente contra los uniformados.

El presunto criminal fue capturado y puesto a disposición de la Fiscalía.

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“Gracias a la rápida y oportuna reacción de las unidades policiales en la zona, se condujo a un hombre de 23 años de edad, quien fue puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes para esclarecer la presunta participación en estos hechos”, señaló la institución.

Tras el ataque con el explosivo, cinco policías (un intendente jefe, un subintendente y tres patrulleros) resultaron lesionados por esquirlas, siendo trasladados de urgencia a centros asistenciales de la ciudad para su valoración y tratamiento.

“Invitamos a la ciudadanía a suministrar cualquier información adicional que contribuya al desarrollo de la investigación de este ataque, a través de la línea de emergencia 123, garantizando absoluta reserva”, pidió la Policía.