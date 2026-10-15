Atentado en Cali: Fuerte explosión en el Puente Nuevo deja dos policías heridos entre Córdoba y El Caney

La tranquilidad del sur de Cali se vio drásticamente interrumpida la noche de este jueves, 15 de octubre, debido a un atentado contra la fuerza pública.

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Sobre las ocho de la noche, un fuerte estruendo causado por la detonación de un artefacto de alto impacto sorprendió a peatones, conductores y vecinos de los barrios aledaños, desatando escenas de pánico e incertidumbre en la capital del Valle del Cauca. La emergencia movilizó de inmediato a las cuadrillas de la Policía Nacional y a los servicios de socorro de la ciudad.

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El epicentro de la detonación se ubicó en una arteria vial estratégica de la zona urbana. Fuentes contaron a SEMANA que “se escuchó explosión fuerte en Puente Nuevo de la ciudad de Cali, entre Córdoba y Caney”.

El impacto de la detonación generó represamientos masivos en las vías contiguas, dejando el paso habilitado de forma prioritaria para el desplazamiento de motorizados, patrullas de la institución armada y ambulancias que acudieron a atender la contingencia.

Ataque directo contra patrullas de la Fuerza Disponible

Las primeras averiguaciones confirman que el atentado iba dirigido de manera directa contra personal policial que adelantaba labores de vigilancia y control en el sector. La detonación causó afectaciones físicas a los miembros de la patrulla que se desplazaban por la estructura vial al momento del ataque criminal.

Según los reportes preliminares recabados en el lugar de las intervenciones, el hecho dejó de momento a dos uniformados lesionados por el lanzamiento de un artefacto explosivo, los cuales pertenecen a la fuerza disponible de la ciudad.

Los funcionarios afectados recibieron los primeros auxilios en el sitio por parte de los paramédicos antes de ser trasladados a centros asistenciales de la capital vallecaucana.

Tras la detonación, las autoridades desplegaron un plan candado en los sectores circundantes al Puente Nuevo, abarcando las zonas residenciales de Córdoba y El Caney, con el fin de asegurar el perímetro, recolectar elementos de prueba y dar con el paradero de los responsables de este ataque contra la Fuerza Pública.