“Cada agresión de los narcoterroristas tendrá consecuencias”: Abelardo De La Espriella tras atentado al Peaje de El Bordo

El presidente Abelardo De La Espriella se pronunció tras los hechos ocurridos en la mañana de este lunes, 12 de octubre, en la vía Panamericana, al occidente del país, que hasta el momento deja tres personas heridas.

Activan carro bomba en el peaje de El Bordo en la vía Panamericana entre Popayán y Pasto: hay alerta por cilindro con explosivos

Los hechos se presentaron en la madrugada entre Popayán y Pasto, donde delincuentes, presuntamente de la estructura Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc, volaron con explosivos el peaje, ubicado en el municipio de Patía, Cauca.

Por el momento, de acuerdo con información preliminar de las autoridades, el hecho deja como saldo la destrucción total de la infraestructura del peaje y tres personas heridas. Por fortuna no se tienen víctimas mortales.

En un video que circula en las redes sociales se observa el momento en el que una mujer está siendo ayudada después de quedar herida y con varias zonas de su cuerpo llenas de sangre.

Frente a los hechos, el presidente De La Espriella “deploró” el atentado terrorista e informó que tras lo sucedido se tuvo que cerrar el paso por este sector del país mientras las autoridades aseguran la zona.

De acuerdo con la información preliminar, a unos 200 metros se encontraba un cilindro con cables y que, al parecer, contenía explosivos, por lo que hay preocupación ante cualquier otra acción criminal.

De La Espriella también envió un mensaje a los grupos criminales que buscan hacerle daño al país. El mandatario fue enfático en que durante su Gobierno no se tolerará este tipo de acciones terroristas contra la población.

“Atacar la infraestructura perjudica a la gente, a los transportadores y a todos aquellos que necesitan movilizarse. Cada agresión de los narcoterroristas tendrá consecuencias. Los perseguiremos y responderán ante la justicia”, señaló el jefe de Estado.

El Ejército Nacional también se pronunció acerca del atentado que se registró en la mañana de este lunes en el departamento del Cauca.

“El Ejército rechaza este tipo de acciones, que ponen en grave riesgo a la población civil, y mantiene sus unidades desplegadas para fortalecer la seguridad en esta zona del departamento”, manifestó la institución.

También aseguró que los “soldados no presentan afectaciones y mantienen el control del sector, mientras se adelantan verificaciones con apoyo de capacidades aéreas y personal especializado, en coordinación con la Policía”.