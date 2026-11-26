Este jueves, unas fotografías del presidente ejecutivo de Fedegán, José Félix Lafaurie, con el senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, encendieron el debate en las redes sociales. Las imágenes los muestran a ambos conversando en medio del Congreso Ganadero en Valledupar.

Iván Cepeda y José Felix Lafaurie Foto: Archivo particular

Algunos usuarios se preguntaron por la cercanía entre Lafaurie y Cepeda, quienes en una de las fotos aparecen sonrientes.

En diálogo con SEMANA, Lafaurie dio su versión de lo ocurrido ante los comentarios que se desataron.

“Fedegán invita cada dos años a la totalidad de los congresistas de Colombia. Hace cuatro años, no solamente fue Iván Cepeda, sino varios senadores del Pacto Histórico y además tres senadores de Comunes (el partido de los exFarc)”, dijo.

Lafaurie agregó: “En ese entonces, el Congreso Ganadero me obligó en una aclamación general para que yo participara como miembro del Gobierno del presidente Petro de la delegación que iniciaba las conversaciones con el ELN. Dos años después, que repitió nuevamente Ivan Cepeda ir al Congreso, volvieron otra vez a pedirme que continuara en los diálogos. Entonces, el señor Cepeda no es la primera vez que va. ¿Por qué antes no lo rechazaron? Esa es la pregunta que me haría, cuando yo supongo que un gremio tiene la obligación al menos de tener un tratamiento igual para todos aquellos que, a través de un proceso democrático, son elegidos. Ayer aplaudían y hoy no. ¿Y qué pasa si en el 2030 regresan? Uno debe ser coherente”.

En un mensaje en su cuenta en X, Lafaurie dio nueve razones para el encuentro con Cepeda.

En el mensaje señaló que tiene “diferencias de fondo con Cepeda”.

“En un país tan polarizado como Colombia, me parece un error que el trato de un gremio con el Congreso de la República dependa de quien esté en la Casa de Nariño”, sostuvo.

Además, agregó: “Cepeda estuvo cerca de llegar a la Presidencia. ¿Y si en 2030 su sector vuelve al poder y la propiedad rural está en juego? ¿Qué esperarán entonces de Fedegán quienes hoy cuestionan que yo haya recibido a un senador invitado".

El líder de Fedegán dijo que con el actual Gobierno quiere trabajar por la ganadería y por el país. “Y ante el gobierno que venga en 2030 asumiré el mismo deber: sentarme con quien corresponda, decirle de frente lo que pienso y defender los derechos de los ganaderos”.