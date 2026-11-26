En un extenso trino, el rector de la Universidad Nacional de Colombia se refirió a la intimidación de la que fue víctima la decana de la facultad de Derecho de la universidad en las últimas horas. Su oficina, ubicada en la sede de Bogotá, fue vandalizada con afiches y pintura roja en las puertas. Tras los hechos, Ismael Peña, quien lidera la institución, rechazó los hechos y anunció medidas de protección para la funcionaria.

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“La Universidad Nacional de Colombia es una comunidad que educa, investiga y transforma al país. No permitiremos que quienes recurren a la violencia pretendan definir lo que somos”, dijo el rector en un extenso post en la red social X.

José Ismael Peña, vicerrector de la Sede Bogotá Foto: Universidad Nacional

Expresó toda su solidaridad con Toro, a quien ha acompañado desde su posesión. Tras los graves hechos acontecidos, Peña solicitó activar una ruta ante la UN, facilitando el acompañamiento para acudir a las autoridades competentes.

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“Presentaremos la denuncia correspondiente a los hechos ocurridos. Invito a toda nuestra comunidad universitaria a defender el propósito que nos reúne: la educación. Nuestros campus deben ser espacios de encuentro, libertad y conocimiento, no escenarios de intimidación al servicio de intereses ideológicos particulares”, comentó.

La Universidad Nacional de Colombia es una comunidad que educa, investiga y transforma al país. No permitiremos que quienes recurren a la violencia pretendan definir lo que somos. Mi solidaridad y respaldo a nuestra decana Catalina Toro Pérez de @fdcps_unal , a quien hemos acompañado desde su posesión. Hemos adoptado medidas de protección, activado la ruta ante la @UNPColombia y facilitado el acompañamiento para acudir a las autoridades competentes. Presentaremos la denuncia correspondiente a los hechos ocurridos. Invito a toda nuestra comunidad universitaria @UNALOficial a defender el propósito que nos reúne: la educación. Nuestros campus deben ser espacios de encuentro, libertad y conocimiento, no escenarios de intimidación al servicio de intereses ideológicos particulares. Tenemos la responsabilidad de demostrarle a Colombia que es posible transformar la sociedad sin recurrir a la violencia. Defenderé con absoluta determinación el derecho de nuestra comunidad a enseñar, aprender, investigar, cuestionar críticamente y trabajar en paz. #SíSomos Una universidad sin violencia #SomosUNAL #NoViolencia Comparto Comunicado abierto a la comunidad universitaria sobre este tema "La universidad es para la educación, jamás para la violencia" https://t.co/KCP9K9fdaP — José Ismael Peña Reyes (@JoseIsmaelPena) November 26, 2026

Aseguró, además, que es importante demostrarle a Colombia que es posible transformar la sociedad sin recurrir a la violencia. Concluyó asegurando que defenderá con absoluta determinación el derecho de la comunidad a enseñar, aprender, investigar, cuestionar críticamente y trabajar en paz.

Universidad Nacional de Colombia sede principal Bogota Estudiantes Universitarios Especial 150 años de abierta la universidad Nacional de Colombia Bogota 13 septiembre 2017 Foto Daniel Reina Romero Revista Semana Foto: Daniel Reina Semana

Peña hizo un llamado a la no violencia, asegurando que la comunidad universitaria no es violenta, sino que su vocación, por el contrario, es la del conocimiento y precisamente esa vocación la hace vulnerable frente a quienes pretenden imponer sus intereses mediante la intimidación.

“Colombia necesita que su Universidad Nacional honre su historia y le demuestre al país que es posible convivir en la diferencia, deliberar con respeto y contribuir a la transformación social sin recurrir a la violencia. Por ello, invito a todas y todos los profesores de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas a expresar su solidaridad con la primera mujer decana de la Facultad y a reafirmar su compromiso con los valores democráticos que orientan la vida universitaria”, precisó.