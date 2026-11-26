Cathy Juvinao, congresista, se pronunció tras el cruce que tuvo con el también congresista Alfredo Mondragón. “Yo le quiero pedir perdón al país porque lo que pasó ayer en la plenaria de la Cámara estuvo muy mal. Yo no suelo dejarme sacar de mi lugar, trato de mantener la compostura, pero pues ayer no lo logré. Y yo sé que comparar a Alfredo Mondragón con los burritos, que son animales nobles, inteligentes y trabajadores, pues estuvo muy mal”, dijo, inicialmente.

“Yo le pido perdón a las organizaciones animalistas que me están azotando desde ayer diciéndome que a mí cómo se me ocurre comparar a Mondragón con los burritos. Yo le pido perdón a los burritos. Podemos hablar de las deficiencias cognitivas y limitaciones intelectuales de Mondragón sin ofender a los animales. Entonces, yo me comprometo a que esto no me vuelva a pasar, espero”, agregó Juvinao.

Alfredo Mondragón, del Pacto Histórico, fue expulsado de sesión de la Cámara de Representantes

“Lo otro que le quiero decir al Pacto Histórico es que ustedes por qué se inventan que yo ayer me ausenté de votar proyectos. Hombre, los únicos vagos que se ausentan de las sesiones son ustedes. Yo siempre estoy hasta el final. La razón por la que ayer me tuve que ir antes de que se levantara la plenaria es porque ustedes, el Pacto Histórico, le dieron la orden a la Comisión Tercera, de la cual hago parte, de venir a Cali a hacer una audiencia pública y aquí estamos. Y la Comisión Tercera nos mandó anoche”, aseveró.

“Entonces, yo tenía que salir para el aeropuerto con una excusa absolutamente justificada y pues no sé si ustedes me pueden decir cómo ejercer el don de la omnipresencia y estar al mismo tiempo en Cali y en Bogotá, pero no lo logré. Entonces, nada, le pido perdón al país, a los burritos, y le pido al Pacto Histórico, hombre, que trabajen con seriedad, con rigor, que dejen la obsesión por insultar a todo el mundo para buscar likes, porque como ya lo vieron, eso ayer les salió muy mal”, dijo la congresista.

“Y pues yo no quería hacerlo, llevaba seis meses muy tranquila sin casar peleas con el Pacto, pero de aquí en adelante al que me ofenda se va a llevar su respuesta. Bye”, puntualizó.

Catherine Juvinao, congresista Foto: Guillermo Torres

Alfredo Mondragón, representante a la Cámara del Pacto Histórico, fue sancionado y expulsado de la sesión de este 25 de noviembre por malos tratos. La decisión fue adoptada por los integrantes de la mesa directiva.

La polémica inició cuando Mondragón se desvió de la discusión sobre la adición presupuestal y se enfocó en cuestionar a Catherine Juvinao, conocida como Cathy Juvinao. Aunque se le llamó la atención, su reacción causó molestia entre los parlamentarios.

Ante el desorden y los gritos, el presidente de la corporación, Nicolás Barguil, le aseguró al movimiento de izquierda que bloquearía sus intervenciones. Frente a eso, la algarabía se multiplicó.

El representante Octavio Cardona, con un tono de voz alto, le exigió respeto a Mondragón: “Mondragón, respete que usted habló. Mondragón se cree de mejor familia y así no es. Él cree que porque grita más y hace más escándalo, hay que quedarse callado”.

Cardona le planteó a la mesa directiva considerar una sanción y así se hizo. Barguil pidió leer el artículo 73 de la Ley Quinta, que establece lo siguiente: “Sanciones por irrespeto al congresista que faltare al respeto debido a la corporación, o ultrajare de palabra a alguno de sus miembros, le será impuesta por el presidente, según la gravedad de la falta, alguna de las sanciones siguientes”.

Alfredo Mondragón, congresista Foto: Guillermo Torres / Semana

Mientras se analizaba el panorama, el congresista del Pacto Histórico gritó y protestó en el capitolio. Nicolás Barguil comunicó la decisión: “El representante Mondragón queda suspendido por la sesión del día de hoy”.