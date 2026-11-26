El ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, instaló la III Convención Provida Justicia para Laura, realizada en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, donde anunció el acompañamiento del Gobierno nacional a las iniciativas legislativas de la bancada provida y destacó la aprobación en primer debate de la Ley Laura.

“Laura tenía tan solo 15 años cuando inició un tratamiento hormonal para cambiar de sexo. Años después, ha cuestionado las decisiones médicas y la precipitación con la que actuaron. Su historia se ha convertido en un impulso para que Colombia se plantee cómo proteger a sus menores con mucha más responsabilidad de la que se ha tenido hasta ahora. De esa necesidad nació la llamada Ley Laura, un proyecto recientemente radicado en el Senado de la República que busca prohibir las intervenciones médicas de afirmación de género en niños, niñas y adolescentes”, explicó en SEMANA el columnista Nicolás López Martínez.

La discusión que quieren desviar sobre la Ley Laura

Durante su intervención, el ministro anunció que desde el Ministerio del Interior se acompañarán los proyectos legislativos de la bancada provida durante su trámite en el Congreso de la República, mediante el diálogo y el respeto por todas las bancadas.

Frente a la Ley Laura, celebró su aprobación en primer debate en la Comisión Séptima del Senado. Explicó que la iniciativa busca prohibir los bloqueadores de pubertad, los tratamientos hormonales y las cirugías de afirmación de género en menores de 18 años. Sobre esta iniciativa, afirmó: “Esta ley, como la vemos desde el Gobierno, busca fundamentalmente cuidar a los niños”.

En cuanto a los derechos de los menores, recordó que el artículo 44 de la Constitución establece la prevalencia de los derechos de los niños y destacó la importancia del acompañamiento profesional y familiar. También resaltó la aprobación en primer debate, con 27 votos en la Comisión Primera de la Cámara, del proyecto que busca prohibir la explotación reproductiva mediante la maternidad subrogada.

Alejandro Ordóñez, ministro del Interior, en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, en Bogotá, este 26 de noviembre de 2026 Foto: Foto del Ministerio del Interior suministrada a SEMANA

Asimismo, manifestó el respaldo del Gobierno nacional al proyecto de acto legislativo que propone reformar el artículo 11 de la Constitución para reconocer la existencia de la vida humana desde la fecundación.

“Se nos ha dicho que defender la vida, la familia y la inocencia de los niños era cosa del pasado. Se nos pidió silencio. Se nos estigmatizó. Se nos ridiculizó. Se nos pidió resignación. Se nos pidió aceptar que la vida del niño por nacer era negociable, que la maternidad era un contrato y que la infancia podía ser un laboratorio. Pienso que ese relato ha terminado. Y son los jóvenes quienes están despertando a nuestra sociedad del letargo y la resignación al mal”, insistió.

Y fue durante tal intervención que se refirió al “Viva Cristo Rey” que emplea el presidente, Abelardo De La Espriella. “Oye uno críticas al presidente Abelardo de la Espriella, cuando al terminar sus intervenciones invoca a Cristo Rey. Y en alguna oportunidad les manifestaba que la ausencia, que el grito de ¡Viva Cristo Rey! es el resumen de la batalla cultural a la cual este gobierno está comprometido. Si nosotros vemos en la disolución social la disolución de los valores, la disolución de la familia, la crisis moral generalizada, es porque Cristo ya no reina en la sociedad. O perdón, como decía el cardenal Pii, Cristo reina o por su ausencia o por su presencia”.

“Cuando todo se disuelve, cuando la crisis que estamos viendo, sabemos, tan dramática, él está reinando por su ausencia, pero aspiramos a que él reine por su presencia”, agregó el ministro del Interior.

En materia internacional, recordó que, durante su gestión como embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), formalizó el regreso de Colombia al Consenso de Ginebra, una declaración política relacionada con la salud de la mujer, la protección de la vida y el fortalecimiento de la familia.

Finalmente, reiteró el compromiso del Ministerio del Interior con el acompañamiento de estas iniciativas: “Acompañaremos estos proyectos de cada debate de la mano de ustedes, con diálogo, con respeto por todas las bancadas y con la convicción de que estamos haciendo lo correcto”.