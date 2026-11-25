El Gobierno nacional, a través de su vocero Miller Soto, le respondió este miércoles, 25 de noviembre, a Francia Márquez sobre una supuesta notificación que ella afirmó haber recibido por parte de la UNP en la que le notificarían una reducción en su esquema de seguridad.

Francia Márquez reapareció para reclamar: “Recibí una notificación”

“¡Paren de mentir! A la señora Francia Márquez NO se le está dejando sin protección. Se actualiza su esquema a su condición de exvicepresidenta”, dijo Soto a través de X.

El vocero explicó que el actual esquema que conserva Márquez es el correspondiente a si siguiera en ejercicio y, en la condición de exfuncionaria, seguirá teniendo una protección estatal que al país le costará alrededor de $600 millones cada mes y cuenta con más de 70 personas y varios vehículos “que nos cuesta más de 6 mil millones al año”.

Francia Márquez con su esquema de protección. Foto: Aymer Andrés Álvarez

“El esquema de ella como vicepresidente en ejercicio nos cuesta un poco más de MIL MILLONES mensuales. El esquema que Francia Márquez rechaza costaría 600 MILLONES al mes”, apuntó el vocero de Presidencia en la noche de este miércoles.

Vocero del Gobierno le responde a Gustavo Petro por supuesta reducción de su esquema de seguridad: “Miente”

Soto asegura que la exvicepresidenta rechaza este nuevo esquema porque ella misma así lo reveló en su cuenta de X. “Interpuse un recurso de reposición contra esa resolución y la respuesta de la UNP fue negativa, basada en un estudio de seguridad inexistente y no respondió mis argumentos”, publicó Márquez.

Francia Márquez alegó desde sus redes sociales una “reducción importante” en su esquema de seguridad, asegurando que queda “en una situación grave de vulnerabilidad”.

Por su parte, Soto, en representación del Gobierno nacional, cuestionó: “Un esquema de más de 70 personas y varios vehículos que nos cuesta más de 6 mil millones al año. ¿De verdad eso es dejar de protegerla?”.

Abelardo De La Espriella inauguró la primera megacárcel en su Gobierno: esta es la región donde está ubicada

Miller Soto vocero del Gobierno de Abelardo De La Espriella. Foto: Presidencia

Previamente, el presidente Abelardo De La Espriella anunció que “se acabó la payasada” de los esquemas de seguridad que se habían otorgado en el gobierno Petro para personas que no tenían un verdadero riesgo en su vida y, en consecuencia, se realizó una revisión de cada uno de estos.