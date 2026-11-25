El presidente Abelardo De La Espriella se reunió este miércoles, 25 de noviembre, con Sofía Vergara, la reconocida actriz colombiana que adelanta una visita a Barranquilla.

En un video difundido por De La Espriella en sus redes sociales se captaron las escenas del encuentro, que tuvo lugar en el despacho que tiene en la capital de Atlántico.

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El mandatario dijo: “Queridos compatriotas, la Presidencia y todo el equipo, incluyéndome a mí, estamos honrados con la visita de una colombiana que representa a Colombia de la mejor manera”.

Agregó que la actriz es un orgullo para el Caribe del país: “Con ella vamos a traer unas sorpresas maravillosas para Colombia en los próximos meses”.

En medio de la grabación, Vergara interrumpió al presidente: “¿Y ahora yo qué digo? ¿Qué digo si ya dijiste todo? ¡Qué bienvenida tan especial, espectacular!“.

Sofía regresó a Barranquilla para recibir un homenaje a su trayectoria y conocer en persona la estatua de bronce erigida en su honor en el Gran Malecón del Río. Llegó el 23 de noviembre acompañada de su hijo Manolo.

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La agenda pública ha sido acompañada por la administración de la capital del Atlántico, también por el Gobierno nacional.

Justamente, al encuentro con el presidente Abelardo De La Espriella asistió el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín.

En medio de su recorrido por el departamento, el gobernador Eduardo Verano de la Rosa resaltó a la artista: “Qué orgullo compartir con Sofía Vergara esta noche tan especial en el Gran Malecón, donde su estatua rinde homenaje a una artista de talla mundial que ha hecho historia con su talento, sin perder la esencia de nuestra tierra”.

Lo mismo narró el alcalde Alejandro Char: “Hoy reconocemos todo ese talento, carisma y espontaneidad con los que has llevado el nombre de nuestra ciudad con orgullo ante el mundo. Y esta hermosa escultura en nuestro Gran Malecón es un símbolo de hasta dónde nos pueden llevar los sueños y de cómo desde aquí, desde Barranquilla, se puede llegar muy lejos”.