Barranquilla recibió a una de sus figuras más reconocidas con una bienvenida en la que hubo fiesta e identidad cultural. Sofía Vergara aterrizó en su ciudad natal acompañada de su hijo Manolo y de su madre, Margarita. La actriz llegó al aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz pasadas las 2:00 de la tarde y fue recibida por Madelaine Certain, gerente de Proyectos Especiales del Distrito, quien la acompañó hasta un hotel del norte de la ciudad.

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Aquí la esperaban familiares, amigas de infancia y una bienvenida en la que los sabores de la región tuvieron su propio protagonismo. Sobre una mesa había pudines y dulces tradicionales, entre ellos preparaciones a base de leche. La actriz compartió algunos momentos en sus redes sociales y bromeó con el recibimiento: “Ahora sí que no voy a poder salir de este hotel con esta bienvenida”.

También estuvo Isabella Daes García, reina del Carnaval de los Niños 2027, quien llegó acompañada de su padre, el empresario Christian Daes. Después de entregarle un obsequio, la pequeña y la actriz improvisaron unos pasos de cumbia y mapalé. Vergara la llamó cariñosamente su “tía putativa” y acompañó el momento con otra frase que resumió el ambiente de la bienvenida: “¡En Barranquilla se baila así!”.

El motivo central de su visita era conocer personalmente la estatua que la ciudad instaló en su honor en el Gran Malecón y recibir varios reconocimientos por su trayectoria artística y por la proyección internacional que le ha dado a Barranquilla.

La obra fue presentada el 10 de julio de 2025, durante el cumpleaños número 53 de Vergara, pero ella no pudo asistir a la inauguración. Está ubicada en el Gran Malecón del Río y fue realizada por el escultor barranquillero Yino Márquez. La figura, elaborada en bronce con una estructura interna de hierro, mide 7,5 metros de altura y pesa alrededor de 5,5 toneladas. Márquez trabajó durante siete meses en el proyecto, con el apoyo de seis estudiantes y egresados de la Escuela Distrital de Arte.

Al verla por primera vez, la actriz reconoció que nunca imaginó recibir un homenaje de esa naturaleza. “Yo he soñado con muchas cosas en mi vida, pero a mí nunca se me ocurrió soñar que iba a tener una estatua, y menos aquí, en Barranquilla, en esto tan lindo”, dijo durante la ceremonia.

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Vergara desea que los más pequeños de la ciudad se inspiren a través de su figura: “Yo quisiera que esta estatua fuera para recordarle a todos los niños y a todos los jóvenes barranquilleros que tienen que soñar, que no les dé miedo, que tienen que atreverse, que tienen que ser ustedes mismos y no dejen que nadie nunca les diga que sus sueños son muy grandes”.

La ceremonia incluyó un espectáculo artístico titulado Barranquilla entre fantasía y tradición, dirigido por Pedro Díaz y con la participación de 50 hacedores del Carnaval. La reina de 2027, Salwa Maloof Habib, abrió la presentación bailando cumbia con el Cumbión de Oro y luciendo una pollera dorada, diseñada en homenaje a Sofía Vergara. Luego se presentaron las negritas y marimondas de Sabor de la Tradición, la danza del Garabato Unilibre, el mapalé de Bambazú y las agrupaciones Congo Grande, Congo Reformado y Grupo Expréss, entre otras.

Durante el homenaje, los soberanos del Carnaval le entregaron a la actriz el Turbante de la Tradición. El alcalde Alex Char le otorgó un decreto de exaltación por su trayectoria y su aporte a la proyección internacional de Barranquilla, además recibió la Medalla Ciudad de Barranquilla, categoría Oro, grado Comendador. El escultor Yino Márquez, autor de la estatua, le obsequió una réplica de menor tamaño para que pudiera llevarse un recuerdo.

La celebración terminó con una presentación de Aria Vega, cantante barranquillera ganadora del Latin Grammy a Mejor Nuevo Artista, quien interpretó cuatro canciones de su repertorio.

La ‘Toti’ revivió varios de sus momentos más especiales en la capital atlanticense: “Barranquilla es donde están mis recuerdos más lindos, está mi familia que adoro, mis amiguitas de toda la vida, mi colegio. Mi hijo Manolo nació aquí. Todo lo que yo siento que me ha hecho lo que soy hoy está aquí en Barranquilla”. Finalmente recordó que partió hace décadas de la ciudad, sin embargo, mantiene el arraigo a su tierra y no ha perdido el acento ni la calidez que caracteriza a los barranquilleros.