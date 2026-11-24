Durante décadas, el nombre de Ibagué ha estado estrechamente ligado a la música, de hecho, es considerada la capital musical de Colombia. Sin embargo, en los últimos años la ciudad ha comenzado a construir otra identidad alrededor del deporte.

En la actualidad, las piscinas olímpicas, las canchas, los complejos deportivos y los recintos emblemáticos de fútbol, tenis y equitación son espacios optimizados para el entrenamiento, la competencia y el punto de encuentro para delegaciones, visitantes, clubes y organizaciones que encuentran en la capital tolimense más que una sede, una comunidad que vive y respira por el deporte.

Nuevas pistas, coliseos y complejos: esta es la apuesta de las regiones por fortalecer el deporte en Colombia

La apuesta tomó fuerza después de la recuperación de la infraestructura que quedó marcada por los problemas de los Juegos Nacionales de 2015. Desde el comienzo de la actual administración, en enero de 2024, el propósito del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué (IMDRI) ha sido ir más allá del mantenimiento de esos escenarios y construir alrededor de ellos un ecosistema que involucre a deportistas, clubes, ligas, federaciones, comerciantes y habitantes de la ciudad.

Felipe La Rota, gerente general del IMDRI, explicó en SEMANA que “Ibagué empezó a tener una retórica de ciudad deportiva debido a todo el empuje que se le dio al tema de los escenarios deportivos después de los fallidos Juegos Nacionales. Y quisimos crear un ecosistema deportivo”.

Uno de los primeros frentes fue ampliar el acceso a la actividad física. A través del programa Deporte para Todos, la administración puso en marcha escuelas de formación gratuitas, actividades recreativas en barrios y zonas rurales, espacios para personas con discapacidad y programas de hábitos y estilos de vida saludable. Según La Rota, este último grupo reúne actualmente a 3.600 personas inscritas, mientras que el Gimnasio de la Niñez atiende alrededor de 350 niños al año, entre los cero y los cinco años, con actividades de estimulación temprana y desarrollo psicomotor.

El instituto también cuenta con 24 disciplinas deportivas gratuitas, entre ellas karate, judo, taekwondo, fútbol, natación, clavados, atletismo, levantamiento de pesas, tenis, tenis de mesa y gimnasia. De acuerdo con el gerente, cerca de 2.400 jóvenes participan en estos procesos de formación. La oferta se complementa con actividades en las 13 comunas y los corregimientos, además de jornadas recreativas en fundaciones, cárceles y entidades públicas y privadas.

Para septiembre de 2026, la Alcaldía de Ibagué informó que se habían superado los 200 eventos deportivos nacionales e internacionales realizados y organizados durante los primeros 1.000 días de gobierno, con más de 120.000 personas beneficiadas. En ese mismo reporte se indicó que las 24 escuelas de formación del IMDRI llegaban a 11.002 niños, niñas y adolescentes.

Los niños y niñas de Ibagué reciben apoyo de ligas deportivas para desarrollar su potencial. Foto: Cortesía IMDRI

De los escenarios al impacto económico

La transformación que plantea la administración no termina en la práctica deportiva. La llegada de competencias supone el desplazamiento de atletas, entrenadores, jueces, familiares y acompañantes, que utilizan hoteles, restaurantes, transporte y otros servicios; esa circulación ha permitido que el deporte empiece a ocupar un lugar dentro de la economía local.

El gerente comparó la ciudad de Valencia, España, con Ibagué. “Cuando Valencia se conformó como ciudad portuaria dijeron: ‘Vamos a transformarnos a través del puerto’. Fue un trabajo articulado entre todas sus instituciones y hoy es un orgullo para la comunidad. Nosotros estamos yendo en la misma dirección, transformando nuestra ciudad a través del deporte, impactando la economía, la salud mental, la salud en general, la vida de las personas”.

“Los escenarios deportivos empezaron a utilizarse como puntos para el crecimiento de los gremios, para explotación comercial del sector comercial y hotelero”, complementó. En esa articulación participan organizaciones como Fenalco, la Cámara de Comercio, Cotelco, Acodrés y otros representantes de la actividad económica, vinculados al Acuerdo por el Deporte, un paquete de iniciativas presentado por el IMDRI para garantizar recursos, sostenibilidad operativa y mantenimiento de los escenarios deportivos.

Además, la celebración de competencias ha generado alrededor de 2.500 empleos directos en la ciudad y han surgido empresas dedicadas a la organización de este tipo de eventos. Así, la actividad deportiva ha empezado a generar una economía alrededor de la hotelería, el transporte y el comercio, uno de los ejes centrales del proyecto ciudad, según comentó La Rota.

Ibagué ha sido la casa de la Selección Colombia de tenis en la Copa Davis y busca serlo en la próxima edición del torneo. Foto: Cortesía IMDRI

La ciudad cuenta, además, con condiciones que busca convertir en ventajas para atraer competencias: su ubicación en el centro del país, la seguridad, las distancias cortas entre los hoteles y los escenarios, la capacidad hotelera, la oferta gastronómica y las características geográficas y climáticas.

La apuesta ya ha tenido resultados en el calendario deportivo. En 2024, la ciudad fue sede del Panamericano de Patinaje y del Premundial de Polo Acuático, eventos que le valieron el reconocimiento de la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos (ACORD) como mejor evento deportivo del país. Un año después, la Copa Davis volvió a darle ese reconocimiento a Ibagué por segundo año consecutivo.

En 2026 uno de los acontecimientos más importantes fue el Campeonato Panamericano de Natación, que reunió a 550 representantes de 30 países en las Piscinas Olímpicas de la calle 42. La organización fue destacada por Panam Aquatics y la Federación Colombiana de Natación, gracias a las condiciones del escenario y la operación logística.

La agenda también tiene compromisos para los próximos años. El más relevante ya confirmado es el Campeonato Mundial de Polo Acuático Femenino Sub-19, que se disputará del 14 al 24 de agosto de 2027. El certamen, avalado por World Aquatics, reunirá a 20 países y más de 350 deportistas en el Complejo Acuático del Parque Deportivo y las Piscinas Olímpicas Hernando Arbeláez Jiménez. Además, trabajan para acoger nuevamente a la Selección Colombia de tenis en la Copa Davis, el Mundial de Polo Acuático Juvenil y el Suramericano de Gimnasia.

A todo lo anterior se suma el mantenimiento de la infraestructura deportiva de primer nivel, como el cambio de la grama del Estadio Manuel Murillo Toro, las piscinas de la 42, instalaciones dentro del Parque Deportivo, la pista de BMX más rápida del mundo y el Complejo de Raquetas.

El Estadio Manuel Murillo Toro vivirá la transformación de su gramilla para la temporada 2027-II del Deportes Tolima. Foto: Cortesía IMDRI

Un modelo para financiar el deporte

Más allá de las competencias, el gran desafío es garantizar que los escenarios puedan mantenerse en condiciones y que los recursos no dependan exclusivamente de las decisiones de cada administración. Para atenderlo, el IMDRI puso en marcha un modelo que combina ingresos propios, recaudo de la tasa pro deporte y recursos municipales.

Una de las fuentes proviene del uso y aprovechamiento económico de la infraestructura. El instituto cobra por el alquiler de algunas canchas y escenarios, el ingreso a las piscinas y la publicidad dentro de los espacios deportivos.

También opera servicios recreativos, como el parque acuático, y proyecta obtener ingresos por el uso de parqueaderos. Sin embargo, el modelo contempla excepciones para las ligas y los clubes con discapacidad que reciben gratuidad en determinados usos, y los clubes pueden acceder a escenarios sin costo para organizar campeonatos y obtener recursos para sus procesos formativos.

A esto se suma el aumento de la tasa pro deporte, que pasó del 2 al 2,5 %, según explicó La Rota. Los ingresos se dirigen al Fondo Municipal de Fomento y Desarrollo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre, creado para concentrar recursos destinados exclusivamente al sector. Entre sus líneas de inversión están la infraestructura, la implementación y dotación deportiva, y el apoyo a clubes, ligas, federaciones y deportistas.

Las piscinas de la 42 son uno de los emblemas del deporte en la capital tolimense. Foto: Cortesía IMDRI

El componente de mayor alcance es el Acuerdo de Sostenibilidad Económica, una norma que establece que una parte de los ingresos corrientes de libre destinación del municipio se reserve para el deporte, comenzando en el 2,4 % en 2027 y aumentando progresivamente hasta llegar al 3,9 % en 2031. El gerente explicó que el 70 % de esos recursos se destinará a inversión y el 30 % a funcionamiento. La intención es que la financiación quede incorporada a las reglas presupuestales y no dependa de la voluntad de los futuros mandatarios.

El Concejo de la ciudad ya aprobó los acuerdos que dan forma a este esquema. “Nosotros hoy, de manera responsable, dejamos asegurados los recursos para que esos escenarios deportivos se sostengan en el tiempo”, concluyó La Rota.