Hace dos años Omnicom anunció la compra de IPG. Dos grandes empresas centradas en la gestión del marketing y la publicidad, enfocadas en la gestión de datos y optimización de procesos, que habían impulsado las ventas de los mayores anunciantes en el mundo, se convertirían en una misma organización. Un año más tarde, en diciembre de 2025, la nueva estructura de Omnicom Media en Colombia empezó a tomar forma de la mano de Hernán Peña Álvarez, designado para dirigir este nuevo proyecto y aterrizar en el país algunas de las agencias y soluciones de marketing más representativas a nivel global.

Después de la fusión, el gigante Omnicom Media configuró los perfiles de agencias como Initiative, UM, PHD, OMD y Hearts United, y se sumaron unidades estratégicas para impulsar el marketing alrededor del deporte, la música y el entretenimiento en general (Fuse), así como estrategias de posicionamiento en plataformas de retail media, e-commerce (Flywheel) y social media (Creo).

En este escenario, la tecnología y los datos dejaron de ser herramientas complementarias en la gestión publicitaria y se convirtieron en el centro de las capacidades estratégicas. Teniendo en cuenta esto, Omnicom desarrolló Omni, su plataforma propietaria de inteligencia de marketing, que conecta en tiempo real señales, canales y resultados para unir estrategia, ejecución y desempeño a lo largo de todo el ecosistema de marketing: insights de audiencia, creatividad, medios y comercio. De esta forma, apoya a los equipos en la toma de decisiones, sin reemplazar su pensamiento crítico, para optimizar las inversiones de los anunciantes y generar un crecimiento medible en ventas.

Pero una transformación empresarial de estas dimensiones no solo tiene capítulos relacionados con nuevas herramientas que optimizan el trabajo. En Colombia la fusión ha impactado la vida de 935 trabajadores, lo cual tiene relevancia en múltiples escenarios como la gestión del talento, el relacionamiento con los clientes y la gestión óptima de los procesos. El verdadero desafío, sin embargo, no está en sumar estructuras, sino en construir algo que antes no existía, en empezar una misma historia con equipos que siempre compitieron desde orillas distintas.

Hernán Peña Álvarez, CEO de la compañía, mencionó que “fusionarse no necesariamente ha significado que todo se hará de la misma manera. Una de nuestras convicciones es que la diversidad de pensamiento, metodologías y aproximaciones estratégicas de las agencias que componen Omnicom Media constituyen una ventaja competitiva. Por eso, mantenemos equipos, estructuras y protocolos de confidencialidad independientes, pero al mismo tiempo esta nueva empresa ha integrado capacidades corporativas, tecnológicas, financieras y de negociación que permiten ofrecer mayor escala y eficiencia a los clientes”.

Así mismo, Omnicom Media Colombia se ha convertido en un espacio privilegiado para el crecimiento del talento y la formación de equipos de todo el continente con la iniciativa Omnicom University Latam, que reúne a los líderes de la corporación de diferentes países de América Latina para crear un programa regional de desarrollo de liderazgo.

Esta transformación que el equipo de Omnicom Media ha vivido en el último año, también invita a ampliar la comprensión del papel que desempeñan en el crecimiento de las marcas. La publicidad ya no puede limitarse a comprar espacios. Las marcas necesitan participar de la cultura, construir experiencias y generar conexiones genuinas con las audiencias.

En palabras de Peña Álvarez, “lo más revelador de este último año de transformación ha sido encontrar las razones para compartir conocimiento, reconocer el valor del otro y entender que el resultado colectivo puede ser mucho más grande que la suma de los esfuerzos individuales. Y con esto no solo me refiero al trabajo del equipo de Omnicom Media, sino al trabajo de todo el ecosistema de agencias de medios en una industria que vive continuos cambios”.