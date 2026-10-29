Polémica en Cali: reconocida empresa puso publicidad en famoso monumento sin autorización

La publicidad exterior visual que había sido instalada en el monumento Las Trompetas de Niche, ubicado en la plazoleta Jairo Varela, en la ciudad de Cali, fue retirada luego de un llamado de la Alcaldía para exigir el cumplimiento de las normas sobre el uso del espacio público.

La Alcaldía recordó que cualquier intervención en el espacio público debe cumplir la normativa vigente.

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La empresa responsable de colocar la publicidad exterior visual en el monumento retiró los elementos instalados. Lo hizo después del llamado de la Alcaldía de Santiago de Cali para cumplir las directrices que regulan este tipo de publicidad en el espacio público.

Así lo informó la administración distrital este jueves, 29 de octubre. Según el comunicado, la compañía atendió el llamado y retiró lo instalado, en cumplimiento de las disposiciones aplicables. La Alcaldía había calificado esa publicidad de indebida y ese mismo día anunció actuaciones administrativas por el caso.

Alcaldía de Cali retira publicidad del monumento Las Trompetas del Grupo Niche en la plazoleta Jairo Varela. Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Alcaldía de Cali / API / Montaje SEMANA

Hace unos días, la administración distrital había anunciado que adelantaría actuaciones por la publicidad que apareció repentinamente sobre el monumento.

“El espacio público tiene normas que deben respetarse. Aunque la obra pertenece a un particular, esto no significa que esté permitido instalar publicidad exterior visual sin cumplir con las disposiciones que regulan este tipo de intervenciones”, señaló en su momento.

La verificación de los hechos estuvo a cargo de la Secretaría de Seguridad y Justicia, a través del equipo de Inspección, Vigilancia y Control. Según la Alcaldía, dicho equipo revisó una presunta vulneración de las normas que regulan el uso del espacio público y restringen su explotación comercial.

El Distrito aclaró que la escultura es obra del arquitecto Fredy Pantoja y no es propiedad de la Alcaldía como tal. Agregó que, a la fecha, no existe un contrato que formalice la transferencia del monumento ni que establezca responsabilidades sobre su administración y operación.

La entidad reconoció que la obra se consolidó como un símbolo cultural de Cali y como un homenaje al maestro Jairo Varela y al Grupo Niche.