¿Cómo saber si le están cobrando de más por parquear en Bogotá? Así puede saber si la tarifa es justa en 2026

Desde el 30 de enero de 2026, la Alcaldía Mayor de Bogotá dejó en firme los Decretos 026 y 027 de este año, en los que se define la tarifa máxima que pueden cobrar los parqueadores públicos y establecimientos comerciales en la ciudad.

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A través de estas normativas se indican cuáles son los topes establecidos por minuto que se les pueden aplicar a carros, motocicletas y bicicletas.

Cada uno de los parqueaderos puede cobrar un precio inferior, teniendo en cuenta las condiciones de oferta, la demanda en el espacio donde opera y las condiciones para tipos de transporte sostenible.

Si algún ciudadano hace uso de estos espacios y nota que la tarifa que está pagando resulta ser excesiva a lo determinado por el Distrito, puede dirigirse a distintas entidades para denunciar el hecho, entre ellas las siguientes:

La Alcaldía de Bogotá fijó las tarifas máximas que pueden cobrar los parqueaderos públicos y establecimientos comerciales durante 2026. Foto: Terminal de Transporte

Alcaldía local respectiva

Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)

Secretaría Distrital de Movilidad

Plataforma Bogotá Te Escucha

Lo que debe cobrar un parqueadero en Bogotá en el 2026

Las tarifas establecidas para un parqueadero o establecimiento comercial tienen en cuenta indicadores económicos como el Índice de Precios al Consumidor-IPC 2025 y el salario mínimo legal vigente para el 2026.

En el caso de parqueaderos, el precio quedó de la siguiente manera:

Vehículos, camperos, camionetas y vehículos pesados:

Tarifa máxima: $230 por minuto.

Tarifa máxima en parqueaderos con certificación Sello Oro: $253 por minuto.

Motocicletas:

Tarifa máxima: $161 por minuto.

Con Sello Oro: $177 por minuto.

Bicicletas:

Tarifa máxima: $10 por minuto.

Con Sello Oro: $0 por minuto.

La Alcaldía Mayor de Bogotá informa que los parqueaderos con Sello de Oro son aquellos establecimientos que promueven la movilidad sostenible (sobre todo el uso de la bicicleta) y cumplen con los altos estándares de calidad, seguridad y accesibilidad. Son identificados por un distintivo oficial visible.

En el caso de las Zonas de Parqueo Pago (ZPP), las cuales son áreas de la vía pública que son autorizadas por el Distrito para el estacionamiento de vehículos, la tarifa por minuto rige de la siguiente forma:

Motocicletas: entre $62 y $248.

Automóviles: entre $89 y $355.

Los precios del ZPP se pueden consultar a través de la señalización ubicada en la vía, en la cual se indica el valor y las condiciones del servicio, o por medio de la página web o aplicación oficial de las Zonas de Parqueo Pago.