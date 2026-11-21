Desde su fundación en 1960, la Universidad de Pamplona ha construido una historia de transformación social a través de la educación superior pública, consolidándose como un pilar fundamental para el desarrollo de Norte de Santander y un referente de excelencia académica para Colombia.

Este 23 de noviembre la institución cumple 66 años de trayectoria, y celebra más de seis décadas de compromiso con la formación de profesionales, la generación de conocimiento y la apertura de oportunidades para jóvenes de todas las regiones colombianas.

En la actualidad, su impacto se refleja en los miles de profesionales que aportan sus conocimientos al desarrollo de los territorios, al fortalecimiento de los sectores productivos y a la transformación de la sociedad.

En este 2026, la Universidad de Pamplona sigue haciendo historia: “Hoy la Universidad de Pamplona brinda la oportunidad de formarse como profesionales a más de 29 mil estudiantes en sus 49 programas de pregrado y 40 de posgrado, entre ellos 13 doctorados que cambian el panorama científico de la región y de nuestra institución”, expresó su rectora, la doctora Laura Patricia Villamizar Carrillo.

La Institución desde su responsabilidad social universitaria ha contribuido con más de 116 mil graduados que desde distintos perfiles aportan al desarrollo económico, al sector agrario, industrial, salud, la ciencia, la educación, el arte y la cultura, ampliando así su impacto en el país. Cada estudiante que accede a sus aulas representa una oportunidad de transformación personal, familiar y colectiva.

Calidad académica con reconocimiento nacional e internacional

A lo largo de su trayectoria, la Universidad de Pamplona ha consolidado una apuesta institucional por la excelencia académica y el mejoramiento continuo. Uno de sus principales hitos es la renovación, por seis años, de la Acreditación Institucional en Alta Calidad Multicampus para sus sedes en Pamplona y Villa del Rosario, otorgada por el Ministerio de Educación Nacional. Este reconocimiento respalda la calidad de sus procesos académicos y administrativos, así como su compromiso con la formación integral en sus campus.

Cabe destacar que los elementos diferenciadores que llevaron al éxito de este proceso fueron la capacidad de la institución para demostrar su potencial y su fidelidad a la identidad y la misión que la orientan, aspectos que se reflejan en sus impactos académicos, científicos y sociales. Asimismo, la Universidad evidenció que cuenta con un equipo humano cualificado, con un alto sentido de pertenencia y comprometido con la alta calidad y el mejoramiento continuo.

A este logro se suma la Acreditación Institucional Internacional otorgada por la Education Quality Accreditation Agency (EQUAA), la cual fortalece la evaluación y mejora continua de la educación superior, bajo estándares internacionales que la proyectan a nivel global y generan nuevas oportunidades de relacionamiento para toda la comunidad académica de la institución.

Actualmente, la institución cuenta con 25 programas académicos Acreditados en Alta Calidad conformados por: Bacteriología y Laboratorio Clínico, Enfermería, Fisioterapia, Psicología y Terapia Ocupacional, de la Facultad de Salud.

También Arquitectura, Ingeniería de Alimentos, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería en Telecomunicaciones, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Mecatrónica, y la Maestría en Controles Industriales, adscritos a la Facultad de Ingenierías y Arquitectura.

Asimismo, los programas de Administración de Empresas y Economía pertenecientes a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales; las Licenciaturas en Educación Física, Recreación y Deportes; Educación Infantil y Lenguas Extranjeras Inglés – Francés, de las Facultad de Ciencias de la Educación.

Por su parte, la Facultad de Artes y Humanidades cuenta con programas acreditados como Comunicación Social, Derecho y Filosofía. Los pregrados de Biología y Microbiología, de la Facultad de Ciencias Básicas, y Medicina Veterinaria, de la Facultad de Ciencias Agrarias.

Para la rectora, la doctora Laura Villamizar estos logros representan un orgullo y una inmensa alegría para la institución. “Gracias a todos los directores, los estudiantes, los profesores, los decanos, a toda la comunidad en general, por buscar siempre la excelencia. Ahora ya tenemos 25 programas acreditados en Alta Calidad y seguimos adelante”.

Hoy la Universidad de Pamplona brinda la oportunidad de formarse como profesionales a más de 29 mil estudiantes en sus 49 programas de pregrado y 40 de posgrado, entre ellos 13 doctorados que cambian el panorama científico de la región y de nuestra institución. Foto: Universidad de Pamplona - API

Calidad que va más allá de las fronteras

La institución pamplonesa se proyecta más allá de sus fronteras, demostrando su capacidad y liderazgo académico en América Latina y el mundo. Hoy, su comunidad estudiantil cuenta con 17 programas acreditados a nivel internacional por la Agencia EQUAA y el Sello EUR-ACE, resultados que reflejan el trabajo articulado de sus facultades, docentes, estudiantes, egresados y equipos administrativos.

El reconocimiento internacional es fundamental, pues valida la calidad de la formación frente a estándares globales, fortalece la movilidad académica y la cooperación con otras instituciones, y amplía las oportunidades de nuestros estudiantes y egresados en un entorno cada vez más competitivo e interconectado. Más que un logro, es una garantía de que la Universidad de Pamplona forma profesionales con competencias reconocidas y preparados para aportar al desarrollo de sus regiones y del mundo.

Los programas que cuentan con acreditación internacional EQUAA, son: Administración de Empresas, Contaduría Pública, Economía; Licenciatura en Educación Infantil; Licenciatura en Lenguas Extranjeras Inglés–Francés; Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes; Licenciatura en Educación Artística; Música; Filosofía y Derecho.

A su vez, los programas Ingeniería de Alimentos, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería en Telecomunicaciones, y la Maestría en Controles Industriales cuentan con el Sello EUR–ACE, lo que confirma que estos programas cumplen con estándares rigurosos de calidad definidos a nivel europeo y global.

Cabe destacar que este resultado hace parte del proceso que adelanta la Universidad en materia de reconocimiento global, el cual sigue avanzando con nuevas acreditaciones internacionales. En esta oportunidad, la institución obtuvo certificaciones de calidad adicionales para sus programas, tras sustentar sus capacidades y ser evaluada por un amplio número de expertos internacionales.

Estos reconocimientos fortalecen la capacidad de la universidad para consolidar alianzas internacionales, potenciar la investigación, consolidar el proceso de doble titulación y promover la movilidad académica. Además, se demuestra que los procesos académicos de la institución están alineados a los estándares internacionales, fortaleciendo la investigación y los procesos de extensión.

Estos logros representan mucho más que distinciones académicas: constituyen una garantía del compromiso institucional con la calidad, la pertinencia de sus programas y la formación de profesionales capaces de responder a los desafíos de una sociedad en constante transformación. Asimismo, los procesos de evaluación externa por parte de pares académicos nacionales e internacionales impulsan nuevas oportunidades de fortalecimiento y mejoramiento para la oferta educativa.

Innovación, investigación y formación de alto nivel

La evolución de la Universidad también se expresa en la transformación de sus campus y en el fortalecimiento de los espacios destinados a la enseñanza, la investigación, la cultura, el deporte y el bienestar universitario. La modernización de la infraestructura y la incorporación de recursos tecnológicos contribuyen a crear entornos de aprendizaje que responden a las necesidades de las nuevas generaciones y favorecen el desarrollo de las capacidades científicas, creativas y profesionales de sus estudiantes.

Hoy, la Unipamplona hace gala con 13 doctorados, una apuesta por la investigación avanzada, la innovación y la producción de conocimiento: Doctorado en Arte y Cultura; Doctorado en Humanidades; Doctorado en Ciencias Agrarias; Doctorado en Actividad Física y Deporte; Doctorado en Ciencias de la Educación; Doctorado en Fonoaudiología; Doctorado en Salud Pública; Doctorado en Salud Mental; Doctorado en Automática; Doctorado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos; Doctorado en Ciencias Ambientales y Sostenibilidad; Doctorado en Ingeniería Electrónica, y Doctorado en Biotecnología.

Los nuevos doctorados representan oportunidades para formar investigadores, desarrollar soluciones a problemáticas regionales y nacionales, y consolidar alianzas con diferentes sectores académicos, científicos y productivos.

“Para la Universidad de Pamplona es muy gratificante contar con estos doctorados y ya contamos con el aval del Ministerio de Educación para empezar su funcionamiento académico e investigativo, porque es importante para la universidad, para la región y para el país”, mencionó la doctora Rosy Reyes Pinilla, directora de la División Administrativa de Posgrados.

Hoy, la Unipamplona hace gala con 13 doctorados, una apuesta por la investigación avanzada, la innovación y la producción de conocimiento. Foto: Universidad de Pamplona - API

Educación pública que llega a todas las regiones colombianas

La Universidad de Pamplona ha desarrollado estrategias para llevar la educación superior a diferentes regiones del país, haciendo realidad su vocación de servicio y su compromiso con la democratización del conocimiento. En este propósito, sus nueve Centros Regionales de Educación a Distancia (CREAD) constituyen una apuesta estratégica para ampliar la cobertura, ofrecer alternativas de formación flexible y abrir las puertas de la Universidad a estudiantes de distintos territorios, que encuentran en ella una oportunidad para crecer, formarse y contribuir al desarrollo de sus comunidades.

Esto permite que la educación superior pública trascienda los límites de los campus tradicionales y llegue a comunidades que buscan mejorar sus condiciones de vida mediante la formación profesional.

Su compromiso con la inclusión también se refleja en las acciones orientadas a favorecer el acceso, la permanencia y la participación de estudiantes con capacidades diferentes. La incorporación de apoyos como los intérpretes de lengua de señas y tiflólogo facilitan la comunicación y el acompañamiento académico de estudiantes con discapacidad auditiva y visual contribuyendo a la construcción de espacios universitarios más accesibles, equitativos y respetuosos de la diversidad.

Así, la institución reconoce que la calidad educativa debe ir acompañada de oportunidades reales para todos. Por ello, el fortalecimiento de los apoyos institucionales y la promoción de una cultura de respeto e inclusión son componentes esenciales de una universidad pública que entiende la educación como un derecho para todos.

En este aniversario, la Universidad de Pamplona celebra no solo el camino recorrido, sino también las oportunidades que continúa creando para miles de jóvenes colombianos. Su historia demuestra que la educación superior pública puede transformar realidades, fortalecer comunidades y contribuir al desarrollo del país.

Celebrar juntos este nuevo aniversario

Del 23 al 27 de noviembre, la Universidad de Pamplona tiene una variada programación en el marco de su cumpleaños 66, en el que se destaca: la alborada, eucaristía en acción de gracias, III Festival de Cine Universitario, III Festival de Piano, VII Feria del Libro, Carrera 5k, Gala de los mejores, entre otras actividades.

*Contenido elaborado con el apoyo de la Universidad de Pamplona.