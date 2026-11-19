Diciembre llegará a Bogotá con una invitación a recorrer la ciudad desde la imaginación. Plazas, parques y algunos de los escenarios culturales más emblemáticos de la capital se convertirán en puntos de encuentro para los bogotanos que quieran vivir la Navidad a través del teatro, la música, la danza y el circo. Este año, la celebración tendrá como hilo conductor el lema “Érase una vez la imaginación” y reunirá más de 800 actividades gratuitas entre el 7 y el 23 de diciembre.

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La programación de Navidad es Cultura 2026 tendrá tres grandes historias, protagonizadas por 137 artistas locales de distintas disciplinas. Cada montaje ocupará un lugar diferente de la ciudad y propondrá una manera de acercarse a una de las festividades más importantes en nuestro país.

La Plaza de Bolívar se engalanará para recibir Imaginaria, la ciudad que volvió a jugar, una producción de gran formato que recurrirá a la música y al movimiento para transformar el espacio público en un escenario donde recuperar el juego y mirar la ciudad desde otra perspectiva.

Por su parte, la Plaza Cultural La Santamaría será el escenario de Quelec y la semilla del futuro, una propuesta que combina danza contemporánea, acrobacias y narrativa teatral. Su puesta en escena tendrá un formato de 360 grados, ofreciendo una experiencia única a los visitantes.

En el sur de Bogotá, el Parque Metropolitano El Tunal recibirá ¿Qué le pasó a la Navidad?, una obra dirigida a las familias en la que el recorrido y la participación de los asistentes harán parte de la historia. Así, la programación promete incluir diversos sectores de la capital con una propuesta pensada para compartir con niños y adultos por igual.

Las muestras culturales se llevarán a cabo del 7 al 23 de diciembre. Foto: Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá/API.

La inauguración de esta temporada será el 7 de diciembre, a las 4:00 de la tarde, con un desfile que partirá de la Plaza Cultural La Santamaría y avanzará por la carrera Séptima hasta la Plaza de Bolívar. Inspirado en el universo de Macondo y en la obra de Gabriel García Márquez, el recorrido reunirá a la Orquesta Filarmónica de Bogotá, comparsas, bandas músico-marciales, batucadas y grupos de danza.

A estas tres producciones se sumará una agenda de más de 800 actividades gratuitas en la red de escenarios culturales del Distrito. La oferta incluye conciertos, obras de teatro, proyecciones de cine, talleres de creación, salones de baile y experiencias astronómicas, además de propuestas para disfrutar en distintos barrios y localidades.

La programación completa de las funciones se conocerá el 7 de diciembre durante la inauguración del evento. Los espectáculos principales están previstos de 7:00 a 9:30 p. m.