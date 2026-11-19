“Mi apartamento quedó inhabitable. Pudimos salir con vida y, aunque del tema he hablado con mi familia, mis amigos y algunos compañeros de trabajo, sentía que algo hacía falta. Cuando encontré un ‘escuchadero, lo primero que pensé fue: aquí puedo hablar tranquila, sin que me juzguen o me cuenten que otros no corrieron con la misma suerte que yo”.

Sobrevivir no significa necesariamente dejar atrás lo ocurrido. Para muchas personas, el miedo, la incertidumbre y las imágenes de lo vivido permanecen, incluso cuando ya están a salvo.

Tres meses después del sismo, mientras la ciudad concentra esfuerzos en recuperar edificaciones afectadas, encontrar soluciones para las familias damnificadas y reactivar la economía, la atención en salud mental es un tema que requiere respuestas.

Las cifras de la Secretaría de Salud Distrital dan cuenta de esa demanda. “Pasamos de tener 3.000 llamadas a recibir más de 11.800 en estos tres meses posteriores al terremoto”, explicó el secretario de Salud, Germán Escobar Morales. La situación encontró a Cali con necesidades acumuladas en esta materia. Antes de la emergencia, más de 50.000 personas recibían atención en salud mental a través de la red pública, “teníamos una necesidad en poder brindar mejor atención y derribar algunas barreras de acceso”, reconoció el funcionario.

El apoyo está dirigido a las personas que quedaron atrapadas, tienen seres queridos que fallecieron o que por otras razones necesitan ser escuchadas. Foto: Alcaldía de Cali - API

Acompañamiento en el lugar de la tragedia

En los primeros días después del terremoto, la respuesta no se limitó a la atención de las lesiones físicas o a las labores de rescate. Más de 100 profesionales de salud mental se vincularon como voluntarios para acompañar a las personas afectadas, entre ellas familiares de quienes quedaron atrapados o fallecieron, así como los equipos de rescate que enfrentaron jornadas de enorme tensión.

“Ahí hicimos un trabajo silencioso, como corresponde; discreto, uno a uno, sobre las personas que necesitaban ayuda”, recordó Escobar Morales. A esta labor se sumaron el grupo Alivia, especializado en procesos de duelo, universidades y la Secretaría de Salud de Barranquilla, que facilitó una línea de WhatsApp para brindar primeros auxilios psicológicos.

También se fortaleció la capacidad de respuesta de la Línea 106, que funciona las 24 horas del día, los siete días de la semana. Una parte importante de la estrategia se apoyó en un mecanismo que Cali ya venía desarrollando antes de la emergencia, los ‘escuchaderos’.

Un espacio para la escucha activa

Desde 2024, la Secretaría de Salud ha llevado los llamados ‘escuchaderos’ a estaciones del Sistema de Transporte Masivo MIO, parques, centros comunitarios, corregimientos y sectores rurales. Con la idea de acercar la atención profesional a los espacios cotidianos de la gente y facilitar el acceso a profesionales en salud mental sin tener que buscar cita en un consultorio.

De acuerdo con el secretario de Salud de la ciudad, esta estrategia permite atender a más de 20.000 personas al año. A esta iniciativa, después del terremoto, se sumaron dos puntos permanentes en centros comerciales, instalados con participación de la empresa privada.

“Más del 60 % de las personas se beneficiarían de al menos una consulta de salud mental. No quiere decir que tengan un trastorno, pero sí se beneficiarían de ser escuchados por un profesional”, señaló Escobar Morales.

La escucha también permite identificar situaciones que requieren mayor atención. Según el funcionario, hasta el 40 % de las personas que llegan a estos espacios presenta algún factor de riesgo, relacionado principalmente con dificultades económicas, laborales o conflictos en sus relaciones interpersonales.

“Vemos muchos cuadros ansiosos, no necesariamente un trastorno ansioso”, aclaró. Cuando los profesionales identifican señales que requieren una valoración clínica, orientan a los ciudadanos para que acudan a su aseguradora y reciban la atención correspondiente. Se trata de una primera aproximación que permite reconocer alertas, pero que no reemplaza un diagnóstico médico.

Atención para todos

La necesidad de acompañamiento tampoco se concentra en un sector específico de la ciudad. Aunque algunas problemáticas, como la violencia de género, tiene mayor incidencia en zonas vulnerables del oriente y el centro de Cali, la ideación suicida o el suicidio, por ejemplo, están presente en diferentes lugares del distrito.

“La salud mental no tiene estrato, no tiene comuna”, enfatizó el secretario. Los adultos entre 18 y 59 años son quienes más acuden a estos servicios. Escobar Morales relacionó este comportamiento tanto con el peso de este grupo dentro de la población como con una menor estigmatización a la hora de buscar ayuda profesional.

La recuperación de Cali no terminará cuando se reparen los edificios o las familias puedan regresar a sus viviendas. También implica reconocer las consecuencias emocionales que deja una emergencia de esta magnitud y garantizar que quienes necesiten apoyo sepan dónde encontrarlo.

Por eso, el secretario invitó a prestar atención a señales como la tristeza prolongada, la pérdida de motivación o las dificultades para desarrollar las actividades cotidianas.

Actualmente, la red pública dispone de 79 servicios de psicología y psiquiatría, distribuidos en más del 80 % de las 100 IPS de Cali. La Administración también fortaleció la figura de los defensores del paciente para acompañar a quienes enfrenten barreras o negaciones en la prestación de los servicios.