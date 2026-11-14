Con megacárcel y Pentágono, Medellín redobla su apuesta por la seguridad: estos son los detalles

La Megacárcel Metropolitana de Medellín para Sindicados, una de las obras estratégicas de seguridad más ambiciosas de la administración de Federico Gutiérrez, alcanzó un 47 por ciento de ejecución. Ubicada en la vereda Pedregal Alto, del corregimiento San Cristóbal, la obra cuenta con una inversión superior a los 675.000 millones de pesos y capacidad para 1.339 personas privadas de la libertad.

Esta será la primera megacárcel del país bajo el esquema de asociación público-privada, con concesión a 15 años: tres de construcción y 12 de operación. El establecimiento carcelario transformará las condiciones del sistema de reclusión transitoria y fortalecerá la respuesta institucional contra el crimen. La megacárcel tendra seis pabellones: cinco para 240 personas cada uno y uno más para 139 internos, con Unidad de Tratamiento Especial y espacios para población con discapacidad. Además, contará con áreas para salud, visitas familiares, trabajo, formación y educación para la resocialización.

En un recorrido reciente, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que la obra terminará en mayo de 2027, tras lo cual se requerirá mes y medio de alistamiento en seguridad y tecnología, además de pruebas con los primeros sindicados. Luego, a finales de julio del próximo año, comenzarán a ingresar unas 1.200 personas que hoy están recluidas en estaciones de Policía, reduciendo el hacinamiento y liberando capacidades de la Fuerza Pública para la prevención y persecución del delito.

“Vamos a tener control absoluto: aquí los criminales estarán pagando cárcel, no extorsionando a la gente. La megacárcel tendrá vigilancia privada y especializada para un centro carcelario. Será un modelo para Colombia”, dijo Gutiérrez.

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín - API

A la fecha, la megacárcel ha generado 563 empleos directos y beneficiado a habitantes de sectores cercanos como San Cristóbal. En ese camino, el distrito mantiene un seguimiento riguroso a la ejecución de la obra, liderada por la Agencia APP y la Secretaría de Seguridad y Convivencia, con participación de Carmet Medellín S.A.S. y el Consorcio Intercárceles.

Esta nueva infraestructura forma parte de una estrategia más amplia de seguridad en Medellín. En los primeros 1.000 días del gobierno del actual alcalde, gracias al trabajo articulado con la Policía y la Fiscalía, se logró la captura de 53 cabecillas, 227 coordinadores y 84 integrantes de estructuras criminales, así como más de 90 capturas transnacionales.

El edificio C5i, en Medellín, se transformará en el centro de control de toda la operación de seguridad en la ciudad. Foto: Alcaldía de Medellín - API

De igual forma, septiembre de este año fue el mes menos violento de la historia, con la tasa de homicidios más baja en 40 años. A estos resultados se suman reducciones en delitos de alto impacto, como los hurtos. En materia de infraestructura también se construyen nuevas comisarías, estaciones de Policía y el C5i, el llamado Pentágono de Medellín, que será el cerebro de la seguridad más avanzado de Colombia. Esto refuerza el trabajo conjunto con agencias internacionales, como Interpol, que tiene sede en la ciudad y ha permitido más de 90 capturas con circular roja.

*Contenido elaborado con el apoyo de la Alcaldía de Medellín.