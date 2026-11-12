Riesgo volcánico en Ibagué: autoridades advierten a residentes y turistas sobre posibles peligros

La actividad del volcán Cerro Machín mantiene en alerta preventiva a las autoridades de Ibagué, Tolima, que han intensificado las acciones de preparación ante los posibles efectos que tendría una eventual emergencia volcánica en la región.

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Aunque los esfuerzos institucionales están enfocados en la prevención, la posibilidad de caída de ceniza y otros fenómenos asociados representa un escenario que requiere atención tanto de los habitantes como de quienes visitan este territorio en búsqueda de actividades turísticas.

Uno de los aspectos que más preocupan a los organismos de socorro es la dispersión de ceniza volcánica, que podría afectar diferentes sectores de la ciudad y sus alrededores.

Pedro Patiño, capitán del Cuerpo Oficial de Bomberos de Ibagué, explicó que los análisis técnicos contemplan que cerca del 40 % de las zonas evaluadas podrían verse comprometidas por este material.

Según la información compartida, la acumulación de ceniza podría generar dificultades en las fuentes de abastecimiento de agua, afectar el funcionamiento de las redes de acueducto y ocasionar daños en las cubiertas de algunas viviendas. A esto se suma la posibilidad de formación de corrientes de lodo y material volcánico que pueden desplazarse por los cauces, y poner en riesgo a las comunidades ubicadas cerca de los ríos.

Ante este panorama, la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo adelanta jornadas pedagógicas en barrios y sectores rurales. Estas actividades buscan que la población conozca los protocolos de actuación, identifique las zonas de riesgo y tenga claridad sobre cómo responder si se presenta un cambio importante en la actividad del Cerro Machín.

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La preparación también contempla el fortalecimiento de los equipos de emergencia. Miguel Vargas, director de Bomberos de Ibagué, indicó que se trabaja en la adquisición de herramientas especializadas para labores de búsqueda y rescate, además de mejorar las capacidades del grupo canino.

Otro punto fundamental es la revisión de las rutas de evacuación y los puntos de encuentro en localidades y sectores como Coello, Tapias, Anaime, Cajamarca y La Trucha, donde la señalización y el acceso a información oportuna resultan esenciales.

Por ahora, las autoridades mantienen un enfoque preventivo y llaman a residentes y turistas a informarse a través de los canales oficiales.