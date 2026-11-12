Villa de Leyva alista su noche más brillante: el tradicional Festival de Luces ya tiene fecha oficial

Diciembre marca el inicio de una de las épocas más atractivas para viajar por Colombia, pues muchos turistas aprovechan la temporada para conocer las tradiciones navideñas, disfrutar de la gastronomía local y participar en eventos culturales.

¿Por qué Villa de Leyva es un pueblo patrimonio de Colombia y cuáles son sus mayores encantos?

En Boyacá, uno de los destinos que cobra protagonismo durante estas fechas es Villa de Leyva, que cada año recibe a visitantes nacionales e internacionales con su emblemático Festival de Luces, una celebración en la que se mezclan los espectáculos luminosos, las expresiones artísticas y el encanto de su arquitectura colonial de este pueblo que es Patrimonio de Colombia.

Ubicado en la provincia de Ricaurte, este destino ya está listo para recibir a los viajeros que quieran disfrutar de esta celebración durante el cierre del año.

De acuerdo con la Alcaldía Municipal, el Festival de Luces se llevará a cabo el 5 de diciembre de 2026 y se extenderá con una variada programación hasta el 7.

Los datos oficiales indican que esta festividad tiene sus orígenes en 1986, cuando polvoreros artesanales procedentes de distintas regiones del país empezaron a encontrarse en Villa de Leyva para exhibir sus creaciones pirotécnicas. Desde entonces, la celebración ha ganado reconocimiento y se ha consolidado como uno de los eventos más representativos de la temporada decembrina en Boyacá.

El Festival de Luces de Villa de Leyva es uno de los eventos más importantes de este municipio boyacense. Foto: Alcaldía de Villa de Leyva/API.

De esta forma, las calles villaleyvanas se llenan de luz para disfrutar de este festival, dirigido a todas las familias, y celebrar la tradición de las velitas y los faroles, en vísperas de la fiesta de la Inmaculada Concepción y como preámbulo a la Navidad.

En este, como en los años anteriores, la administración municipal tiene prevista una variada programación alternativa con exposiciones de pintura, coros y otras actividades, mientras en tarima se disfruta y se baila con afamados artistas nacionales. La celebración se lleva a cabo alrededor de la principal, considerada la más grande del país.

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¿Qué hacer en Villa de Leyva?

Aunque el Festival de Luces es uno de los grandes atractivos que motivan a los viajeros a visitar este destino en esta época del año, Villa de Leyva tiene una gran y variada oferta.

Entre los sitios de mayor interés están la Plaza Mayor, con cerca de 14.000 metros cuadrados y con piso empedrado; la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario y la Casa Museo Antonio Nariño, donde es posible conocer parte de la vida del precursor de la independencia.

El Festival de Luces en Villa de Leyva se realizará el 5 de diciembre. Foto: Créditos: Alcaldía de Villa de Leyva / API

La oferta cultural también incluye el Museo Paleontológico, un lugar que permite acercarse a la riqueza fósil de la región y conocer aspectos de su pasado prehistórico, así como la Casa del Cabildo, que conserva parte de la memoria histórica de Villa de Leyva.

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A estos atractivos se suman su propuesta gastronómica y el encanto de sus construcciones tradicionales. En el centro histórico, especialmente en los alrededores de la Plaza, los visitantes encuentran restaurantes y cafés y también se aprecian sus fachadas blancas, balcones y puertas de madera que son esencia de la arquitectura colonial del municipio.

Para los amantes de la naturaleza, en los alrededores están los Pozos Azules, el Museo El Fósil y las cascadas de La Periquera, entre otros atractivos.