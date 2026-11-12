Puente festivo en Cartagena: esta es la agenda de eventos para celebrar la independencia

Cartagena está viviendo uno de los momentos más importantes de su calendario cultural y turístico. Las Fiestas de Independencia, una de las celebraciones más representativas de la ciudad, se encuentra presentando una programación especial durante estos días, incluyendo el puente festivo del 14 al 16 de noviembre, con desfiles, espectáculos musicales, actividades tradicionales y eventos que reunirán a propios y visitantes.

Cartagena celebra su Independencia: cinco experiencias para conocer su historia y legado cultural

La Alcaldía de Cartagena y el Instituto de Patrimonio y Cultura dieron a conocer la agenda de actividades para conmemorar esta fecha, con una apuesta por llevar la celebración a diferentes espacios de la ciudad y mantener vivas las expresiones culturales que hacen parte de su identidad.

Aunque las actividades comenzaron días antes, el puente festivo concentrará algunos de los encuentros más esperados, entre ellos el Desfile de Independencia, el Festival Náutico, el Bololó del Arsenal y los tradicionales cabildos.

El objetivo es que la celebración se viva en las calles, plazas y barrios de Cartagena, con la música, el baile y las manifestaciones populares como protagonistas.

La Herioca es uno de los destinos turísticos más importantes de Colombia. Foto: Getty Images

Programación de eventos durante el puente festivo en Cartagena

Para quienes tienen previsto visitar la ciudad o participar en las festividades, esta es la agenda de actividades anunciada para los próximos días:

Jueves 12 de noviembre - Gran Desfile de Independencia: La Avenida Santander será el escenario de este recorrido, programado entre las 10:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía. El desfile reunirá expresiones culturales y artísticas en una de las principales vías de la ciudad.

La Avenida Santander será el escenario de este recorrido, programado entre las 10:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía. El desfile reunirá expresiones culturales y artísticas en una de las principales vías de la ciudad. Viernes 13 de noviembre - Festival Náutico de la Independencia y Bololó del Arsenal: La programación musical tendrá como uno de sus principales atractivos la presentación de Juan Luis Guerra. También estarán en escena DJ Dever, Criss y Ronny, Héctor Nazza, Zaider, Rafa Pérez, Grupo Niche y Beéle, entre otros artistas.

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Sábado 14 de noviembre - segunda jornada del Festival Náutico y Bololó del Arsenal: La música continuará con una nómina de artistas que incluye a Jader Tremendo, GiBlack, Mr. Black, Koffe el Kafetero, Luister la Voz, Hamilton, Jessi Uribe, Elder Dayán, Ryan Castro, Nicky Jam y Silvestre Dangond. Ese mismo día también se realizará Salsa a la Plaza, en la Plaza de la Aduana, un espacio dedicado a los sonidos tradicionales de este género musical.

La música continuará con una nómina de artistas que incluye a Jader Tremendo, GiBlack, Mr. Black, Koffe el Kafetero, Luister la Voz, Hamilton, Jessi Uribe, Elder Dayán, Ryan Castro, Nicky Jam y Silvestre Dangond. Ese mismo día también se realizará Salsa a la Plaza, en la Plaza de la Aduana, un espacio dedicado a los sonidos tradicionales de este género musical. Domingo 15 de noviembre - Cabildo de Getsemaní y Reinado Popular: Las tradiciones populares tendrán un lugar destacado con el Cabildo de Getsemaní. Además, en el Centro de Convenciones Cartagena de Indias se llevará a cabo la Velada de Elección y Coronación del Reinado Popular, con las presentaciones musicales de Luismy Yanes y Bazurto All Star.

Cartagena es comparada con ciudades andaluzas. Foto: Getty Images