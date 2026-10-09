Agéndese: cambios en la operación de TransMiCable durante este fin de semana festivo

Los usuarios de TransMiCable en Ciudad Bolívar tendrán que ajustar sus desplazamientos durante el puente festivo del 10 al 12 de octubre.

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El sistema de transporte por cable modificará temporalmente sus horarios por trabajos de mantenimiento preventivo, por lo que el servicio terminará antes de lo habitual durante dos de los tres días.

La modificación más importante para quienes se movilizan en la tarde y la noche será el cierre a las 7:00 p. m. del sábado y del domingo. El lunes festivo, en cambio, la operación se extenderá hasta las 9:00 p. m., según el cronograma anunciado por TransMilenio.

Labores de mantenimiento de TransMiCable durante el puente festivo del 10 al 12 de octubre de 2026. Foto: Cuenta de X TransMilenio / API

Lucy Cucaita Cruz, directora técnica Troncal de TransMilenio S. A., explicó que las labores buscan mantener la seguridad y la confiabilidad en la prestación del servicio. Por eso, recomendó a los usuarios planear sus viajes con anticipación y consultar los canales oficiales de la entidad.

Estos serán los horarios de TransMiCable

La programación para el puente festivo quedó establecida de la siguiente manera:

Sábado, 10 de octubre: de 4:30 a. m. a 7:00 p. m.

Domingo, 11 de octubre: de 9:00 a. m. a 7:00 p. m.

Lunes, 12 de octubre: de 9:00 a. m. a 9:00 p. m.

Maquinaria pesada y una zona de seguridad

El mantenimiento también tendrá implicaciones para el entorno de las obras. De acuerdo con la información divulgada por las autoridades distritales, se cerrará un perímetro de cinco metros alrededor de la pilona que será intervenida, debido a la presencia de maquinaria pesada.

Por seguridad, se recomienda mantener la distancia señalada y evitar que niños y niñas se acerquen a la zona de trabajo.

¿Qué alternativas tendrán los usuarios?

Durante los ajustes de operación estarán disponibles rutas de TransMiZonal y tres servicios alimentadores como alternativas de movilidad: 6-4, 6-8 y 6-12.

La recomendación es revisar los horarios antes de salir y calcular el recorrido con anticipación, especialmente si el viaje depende de TransMiCable durante las primeras horas de la mañana o después de las 7:00 p. m. del sábado y del domingo.

TransMilenio invitó a los usuarios a consultar sus canales oficiales para mantenerse informados sobre las modificaciones durante el puente festivo.