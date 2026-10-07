Alcaldía Galán pone fecha al TransMiCable de San Cristóbal: ¿cuándo comenzaría a funcionar?

Múltiples proyectos de movilidad están llegando a sus tramos finales en la ciudad de Bogotá. Uno de ellos es el TransMiCable de la localidad de San Cristóbal, el cual ya ha alcanzado un 94 % de avance y ha superado con éxito todas las pruebas técnicas requeridas.

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El anuncio fue realizado por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, indicando que las estaciones y los demás componentes técnicos cuentan con las condiciones necesarias para que TransMilenio comience con el empalme y avance en la revisión del proceso de implementación, de cara a la entrada en operación del sistema.

Galán comentó también los beneficios que más de 400.000 personas de la localidad de San Cristóbal recibirán cuando entre en operación el TransMiCable.

“La obra del TransMiCable de San Cristóbal es una realidad. Terminamos con éxito las pruebas. Ahora inicia la fase de alistamiento del operador. Hoy ya alcanzamos un 94 % de avance. El tiempo de viaje para más de 400.000 personas pasará de 40 minutos a solo 10. Le estamos cumpliendo a Bogotá”, explicó el alcalde.

El sistema contará con una capacidad para transportar a 4.000 pasajeros por hora y sentido, con una demanda estimada de 34.000 pasajeros diarios. La reducción del tiempo de los desplazamientos permitirá un ahorro de hasta el 72 %.

La infraestructura también tendrá 148 cabinas: 144 para operación y 4 de reserva. Cada una de ellas es capaz de trasladar a 10 personas sentadas y posee dimensiones de 2,7 metros de ancho por 2,3 metros de alto.

Las cabinas están diseñadas para facilitar el transporte de personas con discapacidad o con bicicletas plegables, brindando una movilidad mucho más accesible a los ciudadanos de la capital.

¿Cuándo estará abierto al público?

Se estima que el comienzo de las operaciones del TransMiCable de San Cristóbal sería a finales de diciembre de 2026 o a inicios de enero de 2027.

Mientras tanto, la obra continuará con las actividades pendientes de construcción de espacio público y el gimnasio de calistenia, obras que no interfieren con el proceso de operación.

“Este proyecto representa una transformación para San Cristóbal, que permitirá mejorar la movilidad, reducir significativamente los tiempos de viaje y conectar a cientos de miles de habitantes con el sistema integrado de transporte de Bogotá. La administración del alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, mantiene así el compromiso de culminar las obras de urbanismo y espacio público, y poner en funcionamiento este nuevo sistema de transporte en los tiempos previstos”, comentó la Alcaldía de Bogotá.