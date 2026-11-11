El pueblo de Caldas que parece detenido en el siglo XIX: una joya colonial que vale la pena conocer

En Colombia hay muchos lugares históricos y coloniales que vale la pena conocer, pues parecen sacados de una postal o de un cuento. Esto sucede con Salamina, en el departamento de Caldas. Es una joya patrimonial que conquista con su arquitectura centenaria, sus tradiciones y el encanto de sus calles.

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Se esconde entre montañas cafeteras, resaltando por sus fachadas blancas, en su mayoría, adornadas con balcones de colores, que engalanan las calles empedradas, un conjunto que transporta al pasado en medio de un ambiente acogedor y con agradable olor a café.

Fundado en 1825, este pueblo es considerado una de las joyas patrimoniales de Colombia, pues conserva buena parte de las tradiciones y construcciones que representan la identidad del Paisaje Cultural Cafetero.

Hace parte de la red de Pueblos Patrimonio de Colombia y se caracteriza por ambiente tranquilo y sus tradiciones la convierten en una alternativa para quienes buscan conocer la historia de los pueblos cafeteros colombianos.

Salamina es uno de los destinos imperdibles en el Eje Cafetero. Foto: Getty Images

Un destino con encantos de otra época

El portal oficial de turismo Colombia Travel indica que recorrer este lugar caldense es encontrarse con construcciones que cuentan la historia del municipio en cada detalle.

Las fachadas blancas, las puertas elaboradas en madera, los aleros y los balcones ornamentados forman parte de un conjunto arquitectónico que conserva técnicas y elementos tradicionales.

Entre sus edificaciones más representativas se encuentra la Iglesia de la Inmaculada Concepción, situada frente al parque principal, cuya estructura de inspiración neoclásica sobresale dentro del paisaje urbano.

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De igual forma, los balcones son de los elementos que más llaman la atención de quienes visitan Salamina. Elaborados en madera y adornados con detalles tallados, se distinguen por sus colores, diseños y arreglos florales, que aportan vida y personalidad a las fachadas.

Estas estructuras no solo embellecen las calles, sino que también reflejan la tradición artesanal y el legado arquitectónico que han convertido a este municipio en uno de los destinos más reconocidos no solo del Eje Cafetero, sino de Colombia.

Salamina es uno de los pueblos patrimonio de Colombia. Foto: Getty Images

¿Qué visitar en este destino?

Uno de ellos lugares imperdibles es la Plaza de Bolívar, un espacio público que está rodeado de edificios coloniales, entre los que destaca la Iglesia de la Inmaculada Concepción. Este es un buen punto para comenzar el recorrido por el pueblo y apreciar su particular arquitectura.

El templo es una edificación con una arquitectura neoclásica con detalles góticos. Su interior destaca por los vitrales coloridos y una gran nave central. Los visitantes pueden participar en las misas diarias o simplemente disfrutar de la paz y tranquilidad que ofrece este espacio sagrado.

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Para quienes disfrutan del contacto con la naturaleza, el Alto de las Cruces es una visita imperdible. Este mirador ofrece una vista privilegiada de Salamina y de los paisajes montañosos que la rodean. El recorrido hasta la cima se da entre abundante vegetación y senderos ideales para caminar. Al llegar, los visitantes pueden descansar, respirar aire puro y contemplar la belleza del paisaje cafetero desde las alturas.