A pocas horas de Bogotá hay un pueblo con cascadas y planes para disfrutar sin gastar mucho

Salir de Bogotá durante un fin de semana no necesariamente implica recorrer largas distancias o gastar una suma considerable de dinero. A poco más de una hora de la capital, dependiendo del tráfico y las condiciones de la vía, se encuentra La Vega, un municipio de Cundinamarca que ofrece diferentes alternativas para quienes buscan cambiar de ambiente y pasar unos días rodeados de naturaleza.

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Ubicado a aproximadamente 60 kilómetros de Bogotá, este destino se ha convertido en una alternativa para los viajeros que quieren alejarse del movimiento de la ciudad sin tener que organizar un recorrido demasiado largo. Su clima cálido, los paisajes verdes y la oferta de actividades al aire libre permiten aprovechar una visita de uno o dos días.

Uno de los atractivos que despierta el interés de los visitantes son sus cascadas, entre ellas diferentes caídas de agua que se pueden conocer mediante recorridos por senderos naturales.

Estos espacios son una opción para quienes disfrutan caminar, observar el paisaje y pasar tiempo cerca del agua. Antes de realizar estas actividades, es importante consultar las condiciones de acceso, pues algunos recorridos pueden requerir caminatas y tener restricciones por el clima.

La Laguna del Tabacal es uno de los atractivos para conocer en La Vega, Cundinamarca. Foto: Cortesía Alcaldía de La Vega

Naturaleza y caminatas para conocer La Vega

La oferta natural del municipio va más allá de sus fuentes de agua. Entre las alternativas para recorrer se encuentra el Parque Natural La Vega, un espacio asociado con actividades como el senderismo, la observación de aves y el camping.

También está la reserva natural Paraíso Andino, un lugar rodeado de vegetación que permite acercarse a los paisajes característicos de esta zona de Cundinamarca. Es una alternativa para quienes prefieren los recorridos tranquilos y desean dedicar parte del viaje a observar la fauna y la flora.

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Además de los recorridos naturales, el casco urbano ofrece espacios para conocer la vida cotidiana del municipio, probar platos de la gastronomía local y disfrutar de una jornada sin afanes.

¿Cuánto dinero se necesita para viajar?

Uno de los aspectos que hace de La Vega una alternativa para los viajeros de Bogotá es la posibilidad de organizar un presupuesto moderado. Sin embargo, el gasto final depende del medio de transporte, la temporada, el alojamiento y las actividades elegidas.

Para noviembre de 2026, una escapada económica puede requerir un presupuesto aproximado de entre $250.000 y $400.000 por persona para un fin de semana, dependiendo de las condiciones del viaje.

En transporte público, el recorrido desde Bogotá puede representar un gasto de entre $50.000 y $70.000, ida y regreso. Por su parte, una noche en un alojamiento económico puede costar entre $80.000 y $160.000 por persona, aunque los establecimientos con mayores servicios pueden tener tarifas superiores.

En alimentación, se puede calcular un presupuesto de entre $50.000 y $80.000 diarios, según los restaurantes y platos elegidos. A esto se suman las entradas a determinados atractivos y las actividades, cuyos precios deben consultarse directamente con los operadores.