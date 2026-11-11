Antes de viajar al exterior, revise estos documentos: podría llevarse una sorpresa en el aeropuerto

Viajar al exterior requiere algo más que comprar los tiquetes y preparar las maletas. Antes de salir de Colombia, es importante revisar que todos los documentos estén en regla, pues un requisito que se pase por alto puede ocasionar inconvenientes durante el viaje e incluso impedir el abordaje o el ingreso al destino.

Viajes baratos para fin de año: los destinos internacionales con tiquetes económicos

Aunque el pasaporte es el documento principal para los viajes internacionales, cada país establece sus propias condiciones para recibir visitantes. Por eso, antes de salir de casa, hay varios aspectos que conviene verificar.

1. La vigencia del pasaporte

El primer documento que se debe revisar es el pasaporte. No solo es necesario comprobar que esté vigente el día del viaje, pues se debe tener en cuenta que algunos países exigen que tenga una validez mínima de tres o seis meses después de la fecha prevista de ingreso o salida.

Esta condición no es igual en todos los destinos. Por eso, es importante consultar las reglas migratorias del país que se va a visitar y comprobar que el documento tenga suficientes páginas disponibles para los sellos, cuando corresponda.

Debe revisar la vigencia de su pasaporte cuando planee realizar un viaje internacional. Foto: Getty Images

2. La visa o el permiso de entrada

Otro aspecto fundamental es confirmar si el destino exige visa a los ciudadanos colombianos. Mientras algunos países permiten el ingreso por turismo sin este documento, otros solicitan tramitarlo antes de viajar.

También existen lugares que requieren autorizaciones electrónicas de viaje. Estos permisos se solicitan por internet y deben estar aprobados antes de abordar el avión.

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3. Los tiquetes de ida y regreso

Algunos países pueden solicitar una prueba de que el visitante tiene previsto abandonar su territorio dentro del tiempo autorizado. Por esta razón, es recomendable tener a mano los tiquetes de regreso o de continuación hacia otro destino.

Este requisito puede ser especialmente importante para quienes viajan como turistas y no cuentan con una residencia en el país que visitan.

Algunos países solicitan presentar el tiquete de regreso en el proceso de migración. Foto: Getty Images

4. Los documentos que demuestren solvencia económica

Algunos destinos pueden pedir pruebas de que el visitante cuenta con dinero suficiente para cubrir sus gastos durante la estadía. Para demostrarlo, pueden solicitar extractos bancarios, tarjetas de crédito, dinero en efectivo u otros soportes, dependiendo de las normas del país.

Las cantidades exigidas varían, por lo que es necesario consultar las condiciones específicas antes de viajar.

5. Los certificados de vacunación y otros documentos de salud

Dependiendo del destino y del lugar de procedencia, pueden existir requisitos sanitarios. Un ejemplo es el certificado internacional de vacunación contra la fiebre amarilla, que algunos países exigen a viajeros procedentes de zonas con riesgo de transmisión.

Por eso, conviene consultar las recomendaciones sanitarias y verificar si se necesita alguna vacuna o certificado antes de la salida.

Es importante tener a la mano certificados de vacunas para entrar a países que así lo exigen. Foto: Suministrada por Famisanar

6. Los permisos para viajar con menores de edad

Si un niño, niña o adolescente sale de Colombia sin uno de sus padres o sin ambos, puede necesitar un permiso de salida del país, de acuerdo con las condiciones establecidas por Migración Colombia.

Este documento debe cumplir los requisitos correspondientes y presentarse junto con los documentos de identificación del menor y los demás soportes solicitados.