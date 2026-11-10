Pantanal: el destino ideal para descubrir la fauna salvaje de Brasil

Brasil cuenta con uno de los territorios naturales más importantes del mundo para la observación de animales en libertad: el Pantanal. Este extenso humedal, considerado uno de los más grandes del planeta, se encuentra principalmente en los estados de Mato Grosso y Mato Grosso do Sul, en el centro-oeste del país.

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Su riqueza natural, la variedad de sus paisajes y la presencia de numerosas especies lo han convertido en un destino de interés para el turismo de naturaleza.

El Pantanal también se extiende por Bolivia y Paraguay, aunque la mayor parte de su superficie está en territorio brasileño. Su principal característica es el ciclo anual de inundaciones, que transforma el paisaje y condiciona la vida de las especies que habitan la región.

Durante la temporada de lluvias, grandes áreas quedan cubiertas de agua, mientras que en los meses secos los animales suelen concentrarse cerca de ríos, lagunas y otros puntos donde encuentran alimento y agua.

El Pantanal es hogar de cientos de especies de aves, entre ellas el guacamayo jacinto, reconocido por su intenso plumaje azul. Foto: Getty Images

Entre las especies más buscadas se encuentra el jaguar, el felino más grande de América. Una de las zonas más conocidas para intentar observarlo es Porto Jofre, ubicada en el estado de Mato Grosso, donde se organizan recorridos en barco por los ríos y canales de la región.

Sin embargo, el jaguar no es el único protagonista de este ecosistema. El Pantanal alberga capibaras, caimanes, nutrias gigantes, osos hormigueros, monos y numerosas especies de aves.

Los ríos del Pantanal son fundamentales para el equilibrio del ecosistema y funcionan como fuente de alimento y refugio para numerosas especies. Foto: Getty Images

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Los paisajes del Pantanal combinan extensas llanuras inundables, ríos, lagunas y vegetación tropical que sirven de refugio a numerosas especies. Foto: Getty Images

También es posible encontrar al guacamayo jacinto, reconocido por su plumaje azul y por ser uno de los loros de mayor tamaño del mundo. La diversidad de aves convierte al destino en un lugar especialmente atractivo para los aficionados a la observación y fotografía de animales.

La mejor época para visitar el Pantanal depende del tipo de experiencia que se busque. Entre abril y septiembre suele desarrollarse la temporada seca, durante la cual disminuye el nivel del agua y aumenta la concentración de animales alrededor de los cuerpos de agua disponibles.

El Pantanal brasileño es uno de los humedales más grandes del mundo y alberga una extraordinaria variedad de especies animales. Foto: Getty Images

Los safaris fotográficos permiten descubrir la biodiversidad del Pantanal y observar animales en su entorno natural. Foto: Getty Images

Por su parte, entre octubre y marzo llegan las lluvias, que inundan amplias zonas y modifican las condiciones de acceso y desplazamiento.

Las actividades turísticas incluyen recorridos en embarcaciones, safaris fotográficos, paseos por caminos rurales y caminatas acompañadas por guías especializados. También existen alojamientos rurales y establecimientos dedicados al turismo de naturaleza, desde donde se organizan excursiones para conocer diferentes sectores del humedal.