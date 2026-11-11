A dos horas de Medellín está el pueblo más colorido de Antioquia: cinco planes gratuitos para conocerlo en un día

Muy cerca de Medellín hay diversidad de destinos para conocer. Entre montañas, paisajes verdes y bellas panorámicas se encuentra Guatapé, que se ha consolidado como uno de los lugares turísticos más concurridos de Antioquia.

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Sus atractivos naturales, su arquitectura llena de color y su variada oferta de actividades hacen que diariamente reciba visitantes de diferentes regiones de Colombia y de otros países, interesados en descubrir sus encantos.

Conocido como el ‘Pueblo de los Zócalos’, este apodo se debe a los llamativos relieves y pinturas que decoran la parte inferior de las fachadas de sus viviendas. En ellos se representan animales, flores, símbolos, oficios y escenas de la vida cotidiana, convirtiendo sus calles en una muestra de la identidad, las tradiciones y la historia de sus habitantes.

Guatapé es un destino imperdible de visitar si se está de paso por Medellín. Foto: Getty Images/iStockphoto

Por su cercanía a la capital antioqueña y la diversidad de planes que ofrece, este destino es uno de esos lugares que vale la pena incluir en una visita por esta región del país.

Su recorrido puede disfrutarse en una jornada, aunque también ofrece opciones para quedarse un fin de semana. Hay muchas actividades que se pueden realizar de forma gratuita y que permiten conocer la esencia de este mágico lugar, lleno de color y mística. Estas son algunas de ellas.

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Conocer la Plazoleta de los Zócalos: Es uno de los lugares más coloridos y representativos de Guatapé. Sus fachadas decoradas con figuras en relieve y pinturas reflejan la historia, las costumbres y las actividades cotidianas de sus habitantes.

El embalse es uno de los principales atractivos de Guatapé. Foto: Getty Images

Caminar por la Calle del Recuerdo y la Calle de las Sombrillas: Estos pintorescos corredores invitan a recorrer la arquitectura tradicional del municipio, admirar sus casas adornadas con llamativos zócalos y descubrir rincones ideales para tomar fotografías y pasar momentos de relajación mientras se comparte con sus habitantes.

Visitar la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen: Situada frente al parque principal, esta construcción religiosa sobresale por su arquitectura y por ser uno de los espacios de mayor significado histórico y cultural para la comunidad.

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Disfrutar del Malecón de Guatapé: Este suel considerarse uno de los mejores plñanes. Un paseo junto al embalse es perfecto para contemplar el paisaje, observar el movimiento de las embarcaciones y disfrutar de la brisa mientras se recorren sus alrededores, disfrutando del aire libre y degustando la rica gastronomía de la región.

Guatapé es considerado uno de los destinos más lindos no solo de Antioquia, sino de Colombia. Foto: Getty Images/iStockphoto

Contemplar la Piedra del Peñol desde sus alrededores: No es necesario subir los escalones del famoso monolito para admirar su imponencia. Desde algunos caminos y puntos de observación cercanos se puede apreciar esta formación rocosa y disfrutar de las vistas del paisaje que la rodea.

Sin embargo, para quienes quieren vivir la aventura de subir sus más de 700 escalones para obtener una linda panorámica del embalse y sus alrededores, también está la oportunidad. El costo de la entrada a este atractivos es de $35.000 por persona.