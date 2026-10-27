El destino de Antioquia que se dispara en las búsquedas de alojamiento para el segundo puente de noviembre

Se acerca noviembre y los viajeros han hecho sus apuestas en torno a los destinos que les generan interés para pasar los puentes festivos. Ante la posibilidad de dos fines de semana largos, las tendencias de búsqueda de alojamiento revelan un mayor interés por destinos nacionales que no siempre figuran entre las opciones tradicionales de vacaciones.

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De acuerdo con un análisis de la plataforma Booking, varios municipios colombianos registraron los mayores aumentos interanuales en las búsquedas de hospedaje para estos periodos, varios de ellos ubicados en Antioquia.

Girardota, Ipiales, Venecia y Sabaneta aparecen en la lista de lugares que despiertan la atención de los viajeros, lo que evidencia el interés por explorar alternativas distintas durante estos puentes festivos.

Para elaborar el estudio, la plataforma comparó las búsquedas realizadas por viajeros colombianos entre el 2 de septiembre y el 2 de octubre de 2026 con las del mismo intervalo de 2025. El análisis tuvo en cuenta las fechas de estadía correspondientes a cada uno de los dos puentes festivos.

Girardota es uno de los destinos buscados por los viajeros para los puentes de noviembre. En la foto, la Catedral Nuestra Señora del Rosario de este municipio antioqueño. Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Girardota

Mientras Girardota e Ipiales fueron los destinos más buscados para el primer puente, Venecia repuntó y se consolidó en como el lugar que más llamó la atención de los viajeros para el segundo puente.

Para las estadías previstas entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre, Girardota, en Antioquia, ocupa el primer puesto, con un crecimiento del 195% en las búsquedas de alojamiento frente al año anterior. En segundo lugar se ubica Ipiales, en Nariño, que registra un aumento del 190%, mientras que Floridablanca, en Santander, alcanza el tercer puesto con una variación positiva del 140%.

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Por su parte, Venecia y Sabaneta registran aumentos significativos para el segundo puente. En el caso de Venecia, este destino antioqueño lidera el interés de los viajeros con un aumento del 884% en las búsquedas de alojamiento, mientras que el aumento de Sabaneta fue de 479% y el de Manizales, que ocupa la tercera posición, alcanzó 289%.

Los encantos de Venecia

Venecia es conocido por ser uno de los destinos que más llama la atención en Antioquia. Ubicado a solo dos horas de Medellín, este destinos tiene varios atractivos que son ideales para los amantes de la naturaleza.

Venecia es un destino ideal para los amantes de la naturaleza. Foto: Getty Images

En sus inmediaciones se encuentra el Cerro Tusa, conocido como la pirámide natural más alta del mundo. Allí los viajeros se encuentran, además, con senderos indígenas con vestigios del trabajo de los aborígenes, y caminos de la arriería que hoy se recorren a caballo.

También está el Cerro Bravo, una imponente montaña de la cordillera central, que es un volcán apagado de exuberante vegetación. Tiene una altura de 2.800 metros sobre el nivel del mar y marca el límite con el municipio de Fredonia.

El pueblo antioqueño que tiene una roca con rostro de mujer, atractivo natural único que crea efectos fascinantes al atardecer

Un atractivo más es la Diosa del Espejo, una roca gigante con rostro de mujer, ubicada en uno de los costados de Cerro Tusa. Su importancia radica en que era adorada por los indios zenufanáes.