Turismo en Bogotá: destacan importante incremento en empleos y conectividad aérea

El Instituto Distrital de Turismo de Bogotá destacó un importante crecimiento en el empleo turístico entre los meses de junio y agosto de 2026.

En esos meses el sector registró un promedio mensual de 132.096 puestos de trabajo, un incremento del 17,4 % frente al mismo trimestre de 2025, equivalente a 19.597 empleos adicionales, de acuerdo con un reporte del Observatorio de Turismo.

La conectividad también mostró cifras relevantes. Entre enero y agosto llegaron a Bogotá 119.463 vuelos regulares, un 5,2 % más que en el mismo periodo del año anterior, con 15,3 millones de pasajeros movilizados, un crecimiento del 3,7 %. Durante estos meses, 36 aerolíneas conectaron a la ciudad con 57 ciudades de 29 países, ampliando las posibilidades de acceso a la capital.

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Ocupación hotelera

El informe destacó, además, el comportamiento del alojamiento en la ciudad. En agosto de 2026, la ocupación hotelera de Bogotá se ubicó en el 57,5 %, superando en 8,3 puntos porcentuales el promedio nacional, que fue del 49,2 %.

Esta diferencia favorable se ha mantenido durante buena parte de los últimos años: desde febrero de 2022, Bogotá registró una ocupación superior a la nacional en el 95 % de los meses evaluados. De acuerdo con el Observatorio, los viajes de negocios, congresos y ferias son algunos de los factores que respaldan el comportamiento de este indicador.

Las viviendas turísticas, las agencias de viajes y los guías de turismo lideraron el crecimiento, con 994, 297 y 118 registros adicionales, respectivamente. Estas cifras muestran la expansión de la estructura empresarial que ofrece servicios a visitantes nacionales e internacionales.

Entre enero y septiembre de 2026, Bogotá recibió un flujo de 1.334.279 viajeros extranjeros, Foto: Getty Images

Más de 1,3 millones de viajeros extranjeros llegaron a Bogotá

Entre enero y septiembre de 2026, Bogotá recibió un flujo de 1.334.279 viajeros extranjeros, de acuerdo con los registros de Migración Colombia analizados por el Observatorio de Turismo. De este total, el 53,9 % declaró el turismo como motivo de viaje, seguido del tránsito, con el 18,9 %, y los negocios, con el 8,8 %.

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Venezuela, Estados Unidos, México, España y Ecuador concentraron el 53 % de los viajeros extranjeros registrados durante el periodo. Venezuela representó el 16,2 %; Estados Unidos, el 14,6 %; México, el 10,5 %; España, el 6 %; y Ecuador, el 5,3 %.

Aunque el acumulado de viajeros extranjeros presentó una disminución del 5,5 % frente a enero-septiembre de 2025, el informe identifica señales favorables en algunos segmentos. En septiembre, por ejemplo, los viajes por eventos aumentaron un 32,5 % y los viajes por negocios, un 6,3 % frente al mismo mes del año anterior.

Estos resultados permiten observar tanto los desafíos de la demanda internacional como las oportunidades asociadas al turismo de reuniones, los eventos y la promoción de la ciudad en mercados estratégicos.

Transporte terrestre

La movilidad terrestre mantuvo un balance positivo. Entre enero y septiembre, las terminales de transporte de Bogotá movilizaron 10.645.040 pasajeros, un 0,3 % más que en el mismo periodo de 2025.

Del total de viajeros, el 53,7 % utilizó la Terminal Central de Salitre, el 31,2 % la Terminal Norte y el 15,1 % la Terminal Sur. Estas cifras reflejan la importancia de la infraestructura de transporte para la conexión de Bogotá con diferentes regiones del país.

En materia de conectividad aérea para los próximos meses, el informe también registra una programación de 43.304 vuelos directos con llegada a Bogotá entre septiembre y noviembre de 2026, con 7,27 millones de asientos disponibles. Se trata de una oferta programada, sujeta a ajustes por parte de las aerolíneas.